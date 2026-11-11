10 रुपये वाले शेयर में 20% का अपर सर्किट, एक पॉजिटिव खबर से टूट पड़े निवेशक
मुख्य बातें
- ज्योति स्ट्रक्चर्स को एक पॉजिटिव खबर मिली है
- इसके शेयर की बात करें तो 10 रुपये के स्तर के मुकाबले 20 पर्सेंट उछाल के साथ 12.96 रुपये पर जा पहुंचा
भारतीय शेयर बाजार में तूफानी तेजी के बीच बुधवार को कुछ पेनी कैटेगरी के शेयरों की भी जबरदस्त खरीदारी हुई। इनमें ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के शेयर भी शामिल हैं। इंट्रा-डे के दौरान इस शेयर में 20 पर्सेंट का अपर सर्किट भी लग गया। शेयर में तेजी की वजह क्या है? आइए डिटेल में जान लेते हैं।
शेयर का परफॉर्मेंस
ज्योति स्ट्रक्चर्स के शेयर की बात करें तो 10 रुपये के स्तर के मुकाबले करीब 20 पर्सेंट उछाल के साथ 12.96 रुपये पर जा पहुंचा। जनवरी 2026 में यह शेयर 7.92 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 14.41 रुपये है। शेयर का यह भाव जून 2026 में रहा था।
तेजी की वजह?
ज्योति स्ट्रक्चर्स को अपने ऑर्डर बुक को पूरा करने के लिए 510.59 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) मिल गए हैं। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि उसके कर्जदाताओं (लेंडर्स) ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से मंजूर रेजोल्यूशन प्लान के तहत बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करना शुरू कर दिया है। कंपनी को यह फैसलिटीज 5 साल की देरी के बाद मिलनी शुरू हुई है। इससे कंपनी के कारोबार और मौजूदा ऑर्डर को पूरा करने की क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बता दें कि 26 मई 2026 को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने इस मामले में आदेश दिया था। इसके बाद कंपनी ने अपने लेंडर्स से इन फैसलिटीज को जारी करने का अनुरोध किया। अब बैंक धीरे-धीरे इन्हें उपलब्ध करा रहे हैं।
बता दें कि बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की सरकारी, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के टेंडर में हिस्सा लेने, ठेके हासिल करने और परियोजनाओं को पूरा करने के दौरान जरूरत पड़ती है। अगर ये नहीं रहता है तो कंपनी के लिए नए प्रोजेक्ट हासिल करना और मौजूदा ऑर्डर को पूरा करना चैलेंजिंग हो जाता है। अब इन फैसलिटीज की उपलब्धता से कंपनी की कारोबारी क्षमता बढ़ने और पावर ट्रांसमिशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नए अवसर तलाशने का रास्ता खुलने की उम्मीद है।
कंपनी के बारे में
ज्योति स्ट्रक्चर्स इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) क्षेत्र की कंपनी है। यह मुख्य रूप से बिजली ट्रांसमिशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम करती है। कंपनी ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, आपूर्ति और स्थापना जैसी सेवाएं देती है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी नहीं है। इसमें समूची हिस्सेदारी पब्लिक शेयरहोल्डर्स की है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें