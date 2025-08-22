1 रुपये से कम की कीमत वाले पेनी स्टॉक पर आज टूट पड़े निवेशक, शेयरों में तेज उछाल, जानें तेजी की वजह

Penny Stock: एक रुपये से कम की कीमत वाले पेनी स्टॉक Murae Organisor के शेयरों में आज उछाल देखने को मिली है। मार्केट में भारी बिकवाली के बीच इस स्टॉक को खूब खरीदार मिले। जिसकी वजह से पेनी स्टॉक का भाव बाजार के बंद होने के समय पर 3.51 प्रतिशत की उछाल के साथ 0.59 रुपये के लेवल पर था।

Penny Stock: एक रुपये से कम की कीमत वाले पेनी स्टॉक Murae Organisor के शेयरों में आज उछाल देखने को मिली है। मार्केट में भारी बिकवाली के बीच इस स्टॉक को खूब खरीदार मिले। जिसकी वजह से पेनी स्टॉक का भाव बाजार के बंद होने के समय पर 3.51 प्रतिशत की उछाल के साथ 0.59 रुपये के लेवल पर था। बता दें, शुक्रवार को इस पेनी स्टॉक की कीमतों में उछाल के पीछे की वजह जून तिमाही के नतीजों को माना जा रहा है।

प्रॉफिट में तेज इजाफा Murae Organisor ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उनका नेट प्रॉफिट अप्रैल से जून 2025 के दौरान 743.56 लाख रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में Murae Organisor को 24.33 लाख रुपये का घाटा हुआ था। रेवन्यू के मोर्चे पर भी कंपनी को तगड़ा फायदा हुआ है। कंपनी ने बताया है कि उनका रेवन्यू जून तिमाही में 398.66 लाख रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 1620 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 23.17 लाख रुपये रहा था।

अप्रैल से जून के दौरान इस कंपनी का कुल खर्च 305.01 लाख रुपये रहा है। जोकि बीते वित्त वर्ष के पहली तिमाही की तुलना में काफी अधिक है। तब Murae Organisor का कुल खर्च 47.50 लाख रुपये रहा था।

बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी Murae Organisor के शेयर इसी महीने की 7 तारीख को एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने 1:10 के हिसाब से निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। इसी साल जून के महीने में इस कंपनी के शेयरों का बंटवारा भी 2 हिस्सों में किया गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये हो गई थी। बता दें, बीते एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 3.28 प्रतिशत नीचे आया है।

कंपनी का 52 वीक हाई 1.24 रुपये है। और कंपनी का 52 वीक लो लेवल 0.47 रुपये है।