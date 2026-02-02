पेनी स्टॉक में लगा 5% का अपर सर्किट, 1 हफ्ते में 27% चढ़ा भाव, कीमत 10 रुपये से कम

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़penny Stock jumped 5 percent on week share jumps 27 percent
Penny Stock: पेनी स्टॉक सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजी (Silverline Technologies Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक ऐलान के बाद दर्ज की गई है।

Feb 02, 2026 04:32 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Penny Stock: पेनी स्टॉक सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजी (Silverline Technologies Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक ऐलान के बाद दर्ज की गई है। 10 रुपये से कम की कीमत वाले इस स्टॉक ने दी जानकारी में बताया है कि उन्होंने AI आधारित एक वेब प्लेटफॉर्म Silver AI को 2 फरवरी को लॉन्च किया है।

बीएसई में आज सोमवार को यह पेनी स्टॉक 9.95 रुपये के लेवल पर खुला था। बता दें, कंपनी के शेयर 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ ही आज ओपन हुए हैं।

क्या करेगा यह प्लेटफॉर्म

Silver AI एक एआई आधारित प्लेटफॉर्म है। जोकि प्रोडक्टिव और नॉलेज से जुड़े वर्कफ्लो को सपोर्ट करने के लिए एक कन्वर्सेशनल, असिस्टिव इंटरफ़ेस देता है। यह प्लेटफॉर्म चैट आधारित है। जोकि संस्थागत कामों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

बीते एक साल में सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 35 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि तीन महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 15 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है। हालांकि, इसके बाद भी 1 हफ्ते यह स्टॉक 27 प्रतिशत की बढ़त हासिल कर चुका है। पेनी स्टॉक का 52 वीक हाई 20.75 रुपये और 52 वीक लो लेवल 7.42 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 155 करोड़ रुपये का है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

