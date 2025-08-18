Penny Stock Julien Agro Infratech to given 1 Bonus Share on every Stock Know details 10 रुपये से कम शेयर का दाम, अब कंपनी ने किया 1 पर 1 फ्री शेयर देने का ऐलान, Business Hindi News - Hindustan
10 रुपये से कम शेयर का दाम, अब कंपनी ने किया 1 पर 1 फ्री शेयर देने का ऐलान

पेनी स्टॉक जूलियन एग्रो इंफ्राटेक सोमवार को 5% से ज्यादा की तेजी के साथ 8.75 रुपये पर बंद हुआ है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने की घोषणा की है। कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 04:57 PM
पेनी स्टॉक जूलियन एग्रो इंफ्राटेक लिमिटेड में सोमवार को तूफानी तेजी आई है। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 8.75 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। कंपनी निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 17.32 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 6.55 रुपये है।

शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है कंपनी
जूलियन एग्रो इंफ्राटेक लिमिटेड (Julien Agro Infratech) अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने इसी साल जनवरी में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 45.97 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 54.03 पर्सेंट है।

इस साल अब तक 30% से ज्यादा टूट गए हैं कंपनी के शेयर
जूलियन एग्रो इंफ्राटेक लिमिटेड के शेयर इस साल अब तक 30 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को कंपनी के शेयर 12.53 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 अगस्त 2025 को 8.75 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक साल में जूलियन एग्रो इंफ्राटेक के शेयरों में 27 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, छह महीने में कंपनी के शेयर 14 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं।

घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी
जूलियन एग्रो इंफ्राटेक लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 2.07 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को 0.15 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। यानी, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की टोटल सेल्स 27.44 करोड़ रुपये रही है।

