10 रुपये से कम का शेयर बना रॉकेट, हर शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी कंपनी
जूलियन एग्रो इंफ्राटेक के शेयर मंगलवार को BSE में 14% से ज्यादा उछलकर 9.89 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी।
Penny Stock: 10 रुपये से कम के शेयर जूलियन एग्रो इंफ्राटेक में मंगलवार को तूफानी तेजी आई है। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक के शेयर मंगलवार को BSE में 14 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 9.89 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी अपने निवेशकों को हर शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर के रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।
शेयर का बंटवारा कर चुकी है कंपनी
जूलियन एग्रो इंफ्राटेक अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने इसी साल जनवरी में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 19 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 17 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 17.32 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 6.55 रुपये है।
0.15 करोड़ रुपये से घाटे से अब 2.07 करोड़ का मुनाफा
जूलियन एग्रो इंफ्राटेक (Julien Agro Infratech) घाटे से अब मुनाफे में आई है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2.07 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 0.15 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की नेट सेल्स 27.44 करोड़ रुपये रही है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 45.97 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 54.03 पर्सेंट है। कंपनी ने इसी साल फरवरी और जुलाई में अपने शेयरधारकों को अंतरिम डिविडेंड भी दिया है।