Penny Stock Julien Agro Infratech announced bonus Share Company Share jumped over 13 Percent 10 रुपये से कम का शेयर बना रॉकेट, हर शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी कंपनी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny Stock Julien Agro Infratech announced bonus Share Company Share jumped over 13 Percent

10 रुपये से कम का शेयर बना रॉकेट, हर शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी कंपनी

जूलियन एग्रो इंफ्राटेक के शेयर मंगलवार को BSE में 14% से ज्यादा उछलकर 9.89 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 11:52 AM
share Share
Follow Us on
10 रुपये से कम का शेयर बना रॉकेट, हर शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी कंपनी

Penny Stock: 10 रुपये से कम के शेयर जूलियन एग्रो इंफ्राटेक में मंगलवार को तूफानी तेजी आई है। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक के शेयर मंगलवार को BSE में 14 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 9.89 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी अपने निवेशकों को हर शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर के रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।

शेयर का बंटवारा कर चुकी है कंपनी
जूलियन एग्रो इंफ्राटेक अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने इसी साल जनवरी में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा है। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 19 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 17 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 17.32 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 6.55 रुपये है।

ये भी पढ़ें:अनिल अंबानी की कंपनियों के लिए गुड न्यूज, रिलायंस पावर-इंफ्रा के शेयर बने रॉकेट

0.15 करोड़ रुपये से घाटे से अब 2.07 करोड़ का मुनाफा
जूलियन एग्रो इंफ्राटेक (Julien Agro Infratech) घाटे से अब मुनाफे में आई है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2.07 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 0.15 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की नेट सेल्स 27.44 करोड़ रुपये रही है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 45.97 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 54.03 पर्सेंट है। कंपनी ने इसी साल फरवरी और जुलाई में अपने शेयरधारकों को अंतरिम डिविडेंड भी दिया है।

Business Latest News Share Market Penny Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।