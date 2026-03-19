गिरावट की आंधी में पावर शेयर में तूफानी तेजी, 2 दिन में 24% चढ़े दाम, 20 रुपये से कम का है शेयर

जेपी पावर के शेयर गुरुवार को 15% से ज्यादा उछलकर 17.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। दो दिन में कंपनी के शेयरों में 24% से अधिक की तेजी आई है। पिछले 5 साल में जेपी पावर के शेयरों में 565% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है।

घरेलू शेयर बाजार में हाहाकार है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स गुरुवार को इंट्राडे के दौरान 2500 अंक से ज्यादा लुढ़क गया। गिरावट की इस आंधी में भी एक पावर स्टॉक रॉकेट सा उड़ रहा है। यह जयप्रकाश पावर वेंचर्स यानी जेपी पावर का शेयर है। जेपी पावर के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 15 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 17.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 साल में जेपी पावर के शेयरों में 565 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

2 दिन में 24% से ज्यादा उछल गए कंपनी के शेयर

जेपी पावर के शेयरों में 2 दिन में तूफानी तेजी आई है। जेपी पावर के शेयर 2 दिन में 24 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार 17 मार्च 2026 को 13.87 रुपये पर बंद हुए। जेपी पावर के शेयर गुरुवार 19 मार्च 2026 को 17.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। जेपी पावर का मार्केट कैप गुरुवार को 11,500 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 27.62 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 12.60 रुपये है।

क्यों आई कंपनी के शेयरों में यह तूफानी तेजी?

जेपी ग्रुप की कंपनी जेपी पावर के शेयरों में यह उछाल एक घोषणा के बाद आई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की इलाहाबाद बेंच ने 17 मार्च 2026 को जेपी एसोसिएट्स (जयप्रकाश एसोसिएट्स) के लिए रेजॉलूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। रेजॉलूशन प्लान, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के सेक्शन 31 के तहत सबमिट किया था। कंपनी के डिसक्लोजर के मुताबिक, यह अप्रूवल जेपी एसोसिएट्स के कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेजॉलूशन प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालिया शेयरहोल्डिंग डिसक्लोजर्स के मुताबिक, जेपी एसोसिएट्स के पास जेपी पावर (जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड) के 1,64,48,30,118 इक्विटी शेयर हैं।