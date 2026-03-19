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गिरावट की आंधी में पावर शेयर में तूफानी तेजी, 2 दिन में 24% चढ़े दाम, 20 रुपये से कम का है शेयर

Mar 19, 2026 04:02 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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जेपी पावर के शेयर गुरुवार को 15% से ज्यादा उछलकर 17.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। दो दिन में कंपनी के शेयरों में 24% से अधिक की तेजी आई है। पिछले 5 साल में जेपी पावर के शेयरों में 565% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है।

गिरावट की आंधी में पावर शेयर में तूफानी तेजी, 2 दिन में 24% चढ़े दाम, 20 रुपये से कम का है शेयर

घरेलू शेयर बाजार में हाहाकार है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स गुरुवार को इंट्राडे के दौरान 2500 अंक से ज्यादा लुढ़क गया। गिरावट की इस आंधी में भी एक पावर स्टॉक रॉकेट सा उड़ रहा है। यह जयप्रकाश पावर वेंचर्स यानी जेपी पावर का शेयर है। जेपी पावर के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 15 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 17.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 साल में जेपी पावर के शेयरों में 565 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

2 दिन में 24% से ज्यादा उछल गए कंपनी के शेयर
जेपी पावर के शेयरों में 2 दिन में तूफानी तेजी आई है। जेपी पावर के शेयर 2 दिन में 24 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार 17 मार्च 2026 को 13.87 रुपये पर बंद हुए। जेपी पावर के शेयर गुरुवार 19 मार्च 2026 को 17.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। जेपी पावर का मार्केट कैप गुरुवार को 11,500 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 27.62 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 12.60 रुपये है।

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क्यों आई कंपनी के शेयरों में यह तूफानी तेजी?
जेपी ग्रुप की कंपनी जेपी पावर के शेयरों में यह उछाल एक घोषणा के बाद आई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की इलाहाबाद बेंच ने 17 मार्च 2026 को जेपी एसोसिएट्स (जयप्रकाश एसोसिएट्स) के लिए रेजॉलूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। रेजॉलूशन प्लान, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के सेक्शन 31 के तहत सबमिट किया था। कंपनी के डिसक्लोजर के मुताबिक, यह अप्रूवल जेपी एसोसिएट्स के कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेजॉलूशन प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालिया शेयरहोल्डिंग डिसक्लोजर्स के मुताबिक, जेपी एसोसिएट्स के पास जेपी पावर (जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड) के 1,64,48,30,118 इक्विटी शेयर हैं।

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5 साल में 565% से ज्यादा चढ़ गए हैं जेपी पावर के शेयर
जेपी पावर के शेयर पिछले पांच साल में 565 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। जेपी पावर के शेयर 19 मार्च 2021 को 2.55 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 मार्च 2026 को 17.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 140 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले तीन साल में जेपी पावर के शेयरों में 210 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले दो हफ्ते में जेपी पावर के शेयरों में 25 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

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