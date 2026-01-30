5 रुपये से कम का शेयर बना रॉकेट, दनादन 5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
पेनी स्टॉक जोन्जुआ ओवरसीज शुक्रवार को BSE में करीब 14% उछलकर 4.67 रुपये पर बंद हुआ है। जोन्जुआ ओवरसीज साल 2019 से लेकर अब तक अपने शेयरधारकों दनादन 5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है।
पेनी स्टॉक जोन्जुआ ओवरसीज रॉकेट सा उड़ गया है। जोन्जुआ ओवरसीज के शेयर शुक्रवार को BSE में करीब 14 पर्सेंट के उछाल के साथ 4.67 रुपये पर बंद हुए हैं। हालांकि, कंपनी के शेयर पिछले कुछ महीनों से दबाव में हैं। जोन्जुआ ओवरसीज के शेयर पिछले एक महीने में 32 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। जोन्जुआ ओवरसीज साल 2019 से लेकर अब तक अपने शेयरधारकों दनादन 5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है। कंपनी ने हाल में ही अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है।
5 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
जोन्जुआ ओवरसीज (Jonjua Overseas) ने जनवरी 2026 में ही अपने शेयरधारकों को 5:40 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 40 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटे हैं। इससे पहले, कंपनी ने अक्टूबर 2023 में 9:50 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 50 शेयर पर 9 फ्री शेयर दिए। जोन्जुआ ओवरसीज ने अक्टूबर 2022 में 4:23 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। वहीं, जुलाई 2021 में 5:37 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। कंपनी ने अक्टूबर 2019 में 1:25 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, जोन्जुआ ओवरसीज ने हर 25 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा।
6 महीने में करीब 45% टूट गए हैं कंपनी के शेयर
जोन्जुआ ओवरसीज (Jonjua Overseas) के शेयरों पर पिछले कुछ महीनों से बिकवाली का दबाव है। कंपनी के शेयर पिछले 6 महीने में 45 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। पेनी स्टॉक 30 जुलाई 2025 को 8.48 रुपये पर था। जोन्जुआ ओवरसीज के शेयर 30 जनवरी 2026 को BSE में 4.67 रुपये पर बंद हुए हैं। एक साल में कंपनी के शेयर 43 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। वहीं, पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 85 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस अवधि में कंपनी के शेयर 32.87 रुपये से टूटकर 4.67 रुपये पर जा पहुंचे हैं। जोन्जुआ ओवरसीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 11 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 3.83 रुपये है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 42.93 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 57.07 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा सितंबर 2025 तिमाही तक का है।