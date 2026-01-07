पेनी स्टॉक दे रहा है 6वीं बार बोनस शेयर, मिलेंगे 5 शेयर फ्री, रिकॉर्ड डेट जनवरी में ही

संक्षेप: Penny Stock: पेनी स्टॉक जोनजुआ ओवरसीज लिमिटेड (Jonjua Overseas Ltd) ने बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी 6वीं बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है। इस बार कंपनी की तरफ से 5 शेयर बोनस के तौर पर बांटे जाएंगे। जिसके लिए 7 जनवरी को रिकॉर्ड डेट भी घोषित कर दिया गया है।

योग्य निवेशकों को मिलेंगे 5 बोनस शेयर एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 40 शेयर पर योग्य निवेशकों को 5 शेयर बोनस के तौर पर बांटा जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 23 जनवरी 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इस दिन जिन निवेशकों का नाम रिकॉर्ड बुक में रहेगा और उनके पास कम से कम 40 शेयर रहेंगे उन्हें बोनस के तौर पर 5 शेयर मिलेंगे।

5 बार बोनस दे चुकी है कंपनी आखिरी बार कंपनी ने 2025 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी की तरफ से 20 शेयर पर 1 शेयर बोनस बांटा गया था। इससे पहले 2023 में कंपनी ने 50 शेयर पर 9 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। 2022 में 23 शेयर पर 4 शेयर और 2021 में 37 शेयर पर 5 शेयर बोनस के तौर पर बांटे गए थे। बता दें, Jonjua Overseas Ltd ने पहली बार निवेशकों को 2019 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने 25 शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर दिया था।

10 रुपये से कम है शेयरों का भाव बुधवार को मार्केट के बंद होन के समय पर Jonjua Overseas Ltd के शेयर बीएसई में 0.72 प्रतिशत की तेजी के साथ 7 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 28 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 12.38 रुपये और 52 वीक लो लेवल 6.66 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी का मार्केट कैप 16.97 करोड़ रुपये का है।

5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 74 प्रतिशत लुढ़का है।