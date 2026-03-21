5 रुपये से कम का शेयर, 5 दिन में 37% की तूफानी तेजी, कंपनी ने दनादन 7 बार बांटे हैं बोनस शेयर

पेनी स्टॉक जोन्जुआ ओवरसीज में 5 दिन में 37% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने शेयरधारकों को दनादन बोनस शेयर बांटे हैं। साल 2019 से लेकर अब तक जोन्जुआ ओवरसीज ने 7 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

पेनी स्टॉक जोन्जुआ ओवरसीज में तूफानी तेजी आई है। जोन्जुआ ओवरसीज के शेयर शुक्रवार को BSE में 18 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 3.68 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैप शुक्रवार को 10 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। पिछले 5 दिन में जोन्जुआ ओवरसीज के शेयरों में 37 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। जोन्जुआ ओवरसीज ने अपने शेयरधारकों को दनादन बोनस शेयर बांटे हैं। साल 2019 से लेकर अब तक जोन्जुआ ओवरसीज ने अपने निवेशकों को 7 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

5 दिन में 37% चढ़ गए कंपनी के शेयर

जोन्जुआ ओवरसीज (Jonjua Overseas) के शेयर पिछले 5 दिन में 37 पर्सेंट उछल गए हैं। जोन्जुआ ओवरसीज के शेयर 16 मार्च 2026 को 2.70 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 मार्च 2026 को BSE में 3.68 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 11 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2.50 रुपये है। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 42.93 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 57.07 पर्सेंट है।

7 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

जोन्जुआ ओवरसीज अपने शेयरधारकों को दनादन 7 बार बोनस शेयर दे चुकी है। कंपनी ने अक्टूबर 2019 में 1:25 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 25 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। जोन्जुआ ओवरसीज ने जुलाई 2020 में 1:43 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 43 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। कंपनी ने जुलाई 2021 में 5:37 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 37 शेयर पर 5 बोनस शेयर दिए। जोन्जुआ ओवरसीज ने अक्टूबर 2022 में 4:23 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 23 शेयर पर 4 बोनस शेयर बांटे। कंपनी ने अक्टूबर 2023 में 9:50 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 50 शेयर पर 9 बोनस शेयर दिए। जोन्जुआ ओवरसीज ने जुलाई 2025 में 1:20 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 20 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। कंपनी ने अपना पिछला बोनस शेयर 5:40 के रेशियो में दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 40 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटे। बोनस शेयर का यह डेटा trendlyne से लिया गया है।