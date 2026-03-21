Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

5 रुपये से कम का शेयर, 5 दिन में 37% की तूफानी तेजी, कंपनी ने दनादन 7 बार बांटे हैं बोनस शेयर

Mar 21, 2026 11:43 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

पेनी स्टॉक जोन्जुआ ओवरसीज में 5 दिन में 37% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने शेयरधारकों को दनादन बोनस शेयर बांटे हैं। साल 2019 से लेकर अब तक जोन्जुआ ओवरसीज ने 7 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

5 रुपये से कम का शेयर, 5 दिन में 37% की तूफानी तेजी, कंपनी ने दनादन 7 बार बांटे हैं बोनस शेयर

पेनी स्टॉक जोन्जुआ ओवरसीज में तूफानी तेजी आई है। जोन्जुआ ओवरसीज के शेयर शुक्रवार को BSE में 18 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 3.68 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैप शुक्रवार को 10 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। पिछले 5 दिन में जोन्जुआ ओवरसीज के शेयरों में 37 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। जोन्जुआ ओवरसीज ने अपने शेयरधारकों को दनादन बोनस शेयर बांटे हैं। साल 2019 से लेकर अब तक जोन्जुआ ओवरसीज ने अपने निवेशकों को 7 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

5 दिन में 37% चढ़ गए कंपनी के शेयर
जोन्जुआ ओवरसीज (Jonjua Overseas) के शेयर पिछले 5 दिन में 37 पर्सेंट उछल गए हैं। जोन्जुआ ओवरसीज के शेयर 16 मार्च 2026 को 2.70 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 मार्च 2026 को BSE में 3.68 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 11 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2.50 रुपये है। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 42.93 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 57.07 पर्सेंट है।

ये भी पढ़ें:विजय केडिया के पास इस कंपनी के 1 करोड़ शेयर, कंपनी को भूटान में मिला काम

7 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
जोन्जुआ ओवरसीज अपने शेयरधारकों को दनादन 7 बार बोनस शेयर दे चुकी है। कंपनी ने अक्टूबर 2019 में 1:25 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 25 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। जोन्जुआ ओवरसीज ने जुलाई 2020 में 1:43 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 43 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। कंपनी ने जुलाई 2021 में 5:37 के अनुपात में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 37 शेयर पर 5 बोनस शेयर दिए। जोन्जुआ ओवरसीज ने अक्टूबर 2022 में 4:23 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 23 शेयर पर 4 बोनस शेयर बांटे। कंपनी ने अक्टूबर 2023 में 9:50 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 50 शेयर पर 9 बोनस शेयर दिए। जोन्जुआ ओवरसीज ने जुलाई 2025 में 1:20 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 20 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। कंपनी ने अपना पिछला बोनस शेयर 5:40 के रेशियो में दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 40 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटे। बोनस शेयर का यह डेटा trendlyne से लिया गया है।

ये भी पढ़ें:60% हो जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों का DA, मोदी सरकार कब करेगी ऐलान?
ये भी पढ़ें:SBI को मिला ₹6338 करोड़ का टैक्स नोटिस, सोमवार को फोकस में रहेंगे बैंक के शेयर

1 साल में 51% से अधिक टूट गए हैं जोन्जुआ ओवरसीज के शेयर
पेनी स्टॉक जोन्जुआ ओवरसीज पिछले एक साल में 51 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गया है। जोन्जुआ ओवरसीज के शेयर 21 मार्च 2025 को 7.70 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 मार्च 2026 को 3.68 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक जोन्जुआ ओवरसीज के शेयरों में 45 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 52 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,