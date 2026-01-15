दनादन तीसरी बार बोनस शेयर बांट रही कंपनी, मिलेंगे 5 फ्री शेयर, 10 रुपये से कम का है शेयर
जोन्जुआ ओवरसीज अपने शेयरधारकों को दनादन तीसरी बार बोनस शेयर बांटने जा रही है। कंपनी अपने निवेशकों को 5:40 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते है।
Penny Stock: जोन्जुआ ओवरसीज अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। जोन्जुआ ओवरसीज दनादन तीसरी बार बोनस शेयर बांटने जा रही है। कंपनी अपने निवेशकों को 5:40 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 40 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटेगी। जोन्जुआ ओवरसीज ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 23 जनवरी 2026 तय की है। जोन्जुआ ओवरसीज के शेयर बुधवार 14 जनवरी को BSE में गिरावट के साथ 5.57 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के करीब ही हैं।
तीसरी बार बोनस शेयर बांटने जा रही है कंपनी
जोन्जुआ ओवरसीज लिमिटेड (Jonjua Overseas) अपने शेयरधारकों को तीसरी बार बोनस शेयर बांटने जा रही है। कंपनी ने इससे पहले अक्टूबर 2023 में 9:50 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी, कंपनी ने हर 50 शेयर पर 9 बोनस शेयर बांटे थे। कंपनी ने पिछले साल जुलाई में भी 1:20 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 20 शेयर पर निवेशकों को 1 बोनस शेयर बांटा था। अब कंपनी 5:40 के अनुपात में बोनस शेयर देगी।
6 महीने में 51% टूट गए हैं कंपनी के शेयर
जोन्जुआ ओवरसीज लिमिटेड (Jonjua Overseas) के शेयर पिछले कुछ महीनों से दबाव में हैं। कंपनी के शेयर पिछले 6 महीने में 51 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। जोन्जुआ ओवरसीज के शेयर 15 जुलाई 2025 को 11.47 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 14 जनवरी 2026 को BSE में 5.57 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक महीने में जोन्जुआ ओवरसीज के शेयरों में 31 पर्सेंट की गिरावट आई है। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयर 20 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। जोन्जुआ ओवरसीज लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 12.38 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 5.51 रुपये है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 42.93 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 57.07 पर्सेंट है।