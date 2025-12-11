पेनी स्टॉक बना मल्टीबैगर, 18000% की तूफानी तेजी, 1 लाख रुपये के बना दिए 1.8 करोड़ रुपये

संक्षेप: जिंदल फोटो के शेयर 5 साल से थोड़े ज्यादा समय में 18000% से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 8 रुपये से 1500 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों ने इस अवधि में 1 लाख रुपये के निवेश को 1.8 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है।

पेनी स्टॉक रहा जिंदल फोटो अब मल्टीबैगर बन गया है। जिंदल फोटो के शेयर पिछले 5 साल से थोड़े ज्यादा समय में 18000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 8 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। जिंदल फोटो के शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयरों ने पांच साल से कुछ ज्यादा समय में 1 लाख रुपये के निवेश को 1.8 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। जिंदल फोटो के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1634.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 532.30 रुपये है।

1 लाख रुपये के बना दिए 1.8 करोड़ रुपये से ज्यादा

जिंदल फोटो (Jindal Photo) के शेयर 3 अप्रैल 2020 को 8.15 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 11 दिसंबर 2025 को 1519.80 रुपये पर जा पहुंचे हैं। जिंदल फोटो के शेयरों ने 5 साल से थोड़े ज्यादा समय में शेयरधारकों को 18,550 पर्सेंट का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने 3 अप्रैल 2020 को जिंदल फोटो के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और कंपनी के शेयरों में अपना निवेश बनाए रखा होता तो मौजूदा समय में एक लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की वैल्यू 1.86 करोड़ रुपये होती।

5 साल में 4851% उछल गए हैं जिंदल फोटो के शेयर

जिंदल फोटो लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 4851 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 11 दिसंबर 2020 को 30.70 रुपये पर थे। जिंदल फोटो के शेयर 11 दिसंबर 2025 को 1519.80 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में जिंदल फोटो के शेयरों में 447 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में जिंदल फोटो के शेयर 348 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1558 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.20 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.80 पर्सेंट है।

दूसरी तिमाही में मुनाफे में आई है 62% की गिरावट

जिंदल फोटो का नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 61.95 पर्सेंट घटकर 47.44 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान जिंदल फोटो का मुनाफा 124.69 करोड़ रुपये था। हालांकि, सितंबर 2025 तिमाही के दौरान कंपनी की सेल्स सालाना आधार पर 1250.62 पर्सेंट बढ़कर 10.94 करोड़ रुपये रही है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी की सेल्स 0.81 करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू तिमाही आधार पर 1927.8 पर्सेंट बढ़ा है।