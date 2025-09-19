30 पैसे वाले शेयर ने निवेशकों की बदली किस्मत, अब ₹25 के पार कर रहा ट्रेड

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर ने पांच साल की अवधि में 30 पैसे से 25 रुपये तक का सफर तय कर लिया है। 5 साल पहले इस शेयर में किया गया ₹1 लाख का निवेश और समय के साथ इसे बनाए रखने पर रकम ₹8.05 करोड़ हो जाती।

शेयर बाजार में कई ऐसे पेनी स्टॉक हैं जिन्होंने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसे शेयरों में जिन निवेशकों ने दांव लगाकर थोड़ा इंतजार किया वो आज की तारीख में करोड़पति हो चुके होंगे। करोड़पति बनाने वाले शेयरों में एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज भी है। इस कंपनी के शेयर ने पांच साल की अवधि में 30 पैसे से 25 रुपये तक का सफर तय कर लिया है।

शेयर का परफॉर्मेंस कोरोना काल के पहले साल यानी 2020 में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत 30 पैसे थी जो अब बीएसई पर ₹25.93 पर है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन इस शेयर ने 24.53 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 6 पर्सेंट बढ़कर 25.97 रुपये के स्तर को टच किया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 44.94 रुपये और 52 हफ्ते का लो 17 रुपये है।

कैसे निवेशक बने होंगे करोड़पति अगर साल 2020 के भाव के आधार पर देखें तो 5 साल पहले इस शेयर में किया गया ₹1 लाख का निवेश और समय के साथ इसे बनाए रखने पर रकम ₹8.05 करोड़ हो जाती। इस गणना में बोनस और विभाजन के बाद का लाभ शामिल नहीं है। बता दें कि कंपनी ने 1 सितंबर, 2024 को शेयर का मूल्य ₹10 से ₹1 तक विभाजित किया और पिछले साल अप्रैल में 1:1 के अनुपात में बोनस जारी करने की घोषणा की।

कैसे रहे तिमाही नतीजे जून 2025 तिमाही में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने मजबूत प्रदर्शन किया। साल-दर-साल इस कंपनी की बिक्री 78.29% बढ़कर ₹249.85 करोड़ हो गई जो पांच तिमाहियों में इसका उच्चतम राजस्व है। परिचालन लाभ बढ़कर ₹25.51 करोड़ हो गया। प्रति शेयर आय (ईपीएस) बढ़कर ₹0.84 हो गई।