9 पैसे के शेयर में 36000% की तूफानी तेजी, लगातार खरीदने की लूट, ₹32 पर आया भाव

Dec 29, 2025 03:37 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Penny Stock: छोटे शेयरों में निवेश करने वालों के लिए सोमवार को इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज (Integrated Industries) के शेयर ने जबरदस्त हलचल दिखाई। कमजोर बाजार माहौल के बावजूद यह स्मॉल-कैप स्टॉक करीब 9% चढ़कर ₹32.50 पर पहुंच गया। बीएसई पर इस शेयर में सामान्य से कहीं ज्यादा ट्रेडिंग देखने को मिली। दोपहर 1:50 बजे तक करीब 20.78 लाख शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जबकि पिछले दो हफ्तों का औसत वॉल्यूम सिर्फ 5.37 लाख शेयरों का रहा है। बाजार जानकारों का मानना है कि इस तरह की तेजी अक्सर छोटे शेयरों में सट्टेबाजी या स्पेकुलेटिव दिलचस्पी का संकेत देती है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप करीब ₹740 करोड़ है।

तेजी की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है, लेकिन हाल ही में कंपनी से जुड़े कुछ अहम अपडेट जरूर आए हैं। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने पिछले हफ्ते जानकारी दी थी कि वित्तीय नतीजों से पहले ट्रेडिंग विंडो बंद की जा रही है। कंपनी के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 से लेकर तिमाही नतीजों के ऐलान के 48 घंटे बाद तक कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शेयरों में लेन-देन पर रोक रहेगी। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी कहा है कि 31 दिसंबर 2025 को खत्म तिमाही के नतीजों की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। इससे पहले कंपनी ने 3 जनवरी 2026 को एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) बुलाने की भी घोषणा की थी।

कंपनी की वित्तीय नतीजे

अगर कंपनी के वित्तीय नतीजों की बात करें तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। सितंबर 2025 में खत्म तिमाही यानी Q2 FY26 में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 108% बढ़कर ₹29.88 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹14.40 करोड़ था। वहीं, कंपनी की ऑपरेशनल इनकम 54% बढ़कर ₹286.46 करोड़ रही। हालांकि खर्चों में भी बढ़ोतरी हुई और कुल खर्च 49% बढ़कर ₹257.13 करोड़ हो गया। आधे साल यानी H1 FY26 में कंपनी की नेट सेल्स 64% बढ़कर ₹536.72 करोड़ और मुनाफा दोगुने से ज्यादा बढ़कर ₹54.66 करोड़ हो गया।

शेयर के रिटर्न की बात करें तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज निवेशकों को मालामाल कर चुका है। बीते एक महीने में शेयर करीब 16.5%, जबकि छह महीनों में 37% से ज्यादा चढ़ चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने पांच साल में करीब 36,000% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पांच साल पहले इस शेयर की कीमत 9 पैसे थी। यह शेयर सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड है। इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹33 और निचला स्तर ₹17 रहा है। कंपनी फूड सेक्टर में काम करती है और विस्तार व इनोवेशन पर जोर दे रही है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है।

