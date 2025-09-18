Penny stock Integrated Industries Ltd turn 1 lakh to 8 crore share jump from 30 paisa 30 पैसे से बढ़कर ₹24 पर आया यह शेयर, 1 लाख का निवेश बना ₹8 करोड़, निवेशक मालामाल, Business Hindi News - Hindustan
30 पैसे से बढ़कर ₹24 पर आया यह शेयर, 1 लाख का निवेश बना ₹8 करोड़, निवेशक मालामाल

कंपनी का परिचालन लाभ बढ़कर ₹25.51 करोड़ हो गया, जो अपनी वृद्धि की गति को बनाए रखता है, जबकि कर-पूर्व लाभ साल-दर-साल 77.79% बढ़कर ₹24.73 करोड़ हो गया। कर-पश्चात लाभ भी साल-दर-साल 51.7% बढ़कर ₹19.69 करोड़ हो गया।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 02:35 PM
Penny Stock: भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक संकेत चरम पर हों.. बेहद मुश्किल काम हो सकता है। इसलिए, सावधानीपूर्वक स्टॉक का चयन बेहद जरूरी हो जाता है, जिसके लिए अच्छी रिसर्च और डिटेल में एनालिसिस की जरूरत होती है। ऐसे में हम आपके लिए एक ऐसे शेयर लेकर आए हैं, जिन्होंने लगातार बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है और निवेशकों को कई गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। यह शेयर है- इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का।

1 लाख का निवेश बना ₹8.05 करोड़

बता दें कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर सितंबर 2020 में ₹0.30 के भाव पर था और अब बीएसई पर ₹24.15 पर कारोबार कर रहा है। यानी कि पांच साल पहले इस शेयर में किया गया ₹1 लाख का निवेश और समय के साथ इसे बनाए रखने पर यह राशि लगभग ₹8.05 करोड़ हो जाती। इस गणना में बोनस और विभाजन के बाद का लाभ शामिल नहीं है। कंपनी ने 1 सितंबर, 2024 को शेयर का ₹10 से ₹1 तक विभाजित किया और पिछले साल अप्रैल में 1:1 के रेशियो में बोनस जारी करने की घोषणा की।

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर

गुरुवार को, बीएसई पर यह पेनी स्टॉक 8.81 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹24.70 पर पहुंच गया। इस पेनी स्टॉक ने अपने पांच सालों में 82,233.33 प्रतिशत से अधिक की छलांग लगाकर मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि, यह मल्टीबैगर पेनी स्टॉक अल्पकालिक निवेशकों को प्रभावित करने में विफल रहा है क्योंकि यह शेयर काफी हद तक नकारात्मक क्षेत्र में रहा है। पिछले एक साल में यह शेयर 37 प्रतिशत नीचे आ गया है। इस साल 2025 की शुरुआत से इस शेयर में 15.24 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। इस दौरान यह ₹29.14 से गिरकर वर्तमान बाजार स्तर पर आ गया है।

जून तिमाही के नतीजे

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने जून 2025 तिमाही में मजबूत रिपोर्ट जारी किया। जून तिमाही में इसका नेट बिक्री साल-दर-साल 78.29% बढ़कर ₹249.85 करोड़ हो गई। जो पांच तिमाहियों में इसका उच्चतम राजस्व है। परिचालन लाभ बढ़कर ₹25.51 करोड़ हो गया, जो अपनी वृद्धि की गति को बनाए रखता है, जबकि कर-पूर्व लाभ (PBT) साल-दर-साल 77.79% बढ़कर ₹24.73 करोड़ हो गया। कर-पश्चात लाभ (PAT) भी साल-दर-साल 51.7% बढ़कर ₹19.69 करोड़ हो गया।

कंपनी का कारोबार

बता दें कि पहले इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली इस कंपनी का नाम मई 2023 में बदलकर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। 1995 में स्थापित और नोएडा में मुख्यालय वाली यह कंपनी घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों के लिए जैविक और अजैविक खाद्य उत्पादों, बेकरी प्रोडन्ट्स और प्रोसेसिंग फूड प्रोडन्ट्स के निर्माण पर केंद्रित है।

