5 पैसे से 25 रुपये के पार यह पेनी स्टॉक, 51000% से ज्यादा की तूफानी तेजी, निवेशक मालामाल

संक्षेप: पेनी स्टॉक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज में दांव लगाने वाले निवेशक मालामाल हो गए हैं। कंपनी के शेयर 5 साल में 51000% से ज्यादा उछल गए हैं। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर इस अवधि में 5 पैसे से बढ़कर 25 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।

पेनी स्टॉक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने 5 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयरों ने दांव लगाने वाले निवेशकों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयर पांच साल में 51000 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर इस अवधि में 5 पैसे से बढ़कर 25 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 41.45 रुपये है। वहीं, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 17 रुपये है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

5 साल में 51820% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

पेनी स्टॉक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज 25 नवंबर 2020 को 5 पैसे पर था। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर 28 नवंबर 2025 को BSE में 25.96 रुपये पर बंद हुए हैं। पांच साल में कंपनी के शेयरों में 51,820 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है। पिछले चार साल में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयरों में 15,171 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले तीन साल में कंपनी के शेयर 12,880 पर्सेंट उछल गए हैं। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 600 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 53.81 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 46.19 पर्सेंट है। पिछले तीन महीने में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयरों में 40 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 11 पर्सेंट की गिरावट आई है।