₹15 से कम के इस शेयर में आएगी तूफानी तेजी! 35% चढ़ेगा भाव, एक्सपर्ट का है अनुमान

Penny stock: घरेलू ब्रोकरेज फर्म एंजेल वन ने इंफीबिम एवेन्यूज (Infibeam Avenues) पर कवरेज शुरू किया है। यह शेयर फिलहाल करीब ₹15 से कम के स्तर पर ट्रेड हो रहा है और ब्रोकरेज को इसमें 35% तक की बढ़त की उम्मीद है। एंजेल वन का मानना है कि डिजिटल पेमेंट्स की बढ़ती मांग और BFSI, टेलीकॉम और सरकारी क्षेत्रों में मजबूत एंटरप्राइज ट्रैक्शन कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूती देगा। इस कारण से ब्रोकरेज ने स्टॉक पर सकारात्मक रुख अपनाया है। बता दें कि इंफीबीम एवेन्यूज के शेयर मंगलवार को 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 15.60 रुपये पर बंद हुए। कंपनी का कुल मार्केट कैप 4,350 करोड़ रुपये रहा। यह शेयर एक साल पहले के अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 28.89 रुपये से 46 प्रतिशत नीचे है। यह शेयर साल-दर-साल आधार पर 33 प्रतिशत नीचे है।

जून तिमाही के नतीजे जून तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹1,280.2 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 72% की वृद्धि है। वहीं, नेट राजस्व ₹152 करोड़ तक पहुंचा, जिसमें 31% की साल-दर-साल (YoY) बढ़त रही। कंपनी का एडजस्टेड शुद्ध लाभ (PAT) ₹85.5 करोड़ रहा, जो 70% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी ने हाल ही में ₹700 करोड़ राइट्स इश्यू के जरिए जुटाए। इस फंड का उपयोग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर (12 एआई डेटा सेंटर सहित), रेडिफ प्लेटफॉर्म्स को स्केल करने और पेमेंट्स ईकोसिस्टम को मजबूत करने में किया जाएगा।