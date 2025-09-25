Penny stock IFB Agro Industries share delivered huge return 1 lakh turn into 2 crore rupees ₹3.90 के शेयर ने काटा गदर, ₹1 लाख के निवेश को बना दिया ₹2.09 करोड़, आपका है दांव?, Business Hindi News - Hindustan
₹3.90 के शेयर ने काटा गदर, ₹1 लाख के निवेश को बना दिया ₹2.09 करोड़, आपका है दांव?

यह पेनी स्टॉक अब तक लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है, जिसने लिस्टिंग से अब तक लगभग 7,363.64% रिटर्न दिए हैं। सिर्फ लंबे समय में ही नहीं, बल्कि शॉर्ट-टर्म में भी इस स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 03:48 PM
Multibagger penny stock: शेयर बाजार में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। हालांकि, मौजूदा भू-राजनीतिक संकेतों के बीच, शेयरों का सावधानीपूर्वक चयन बेहद जरूरी हो जाता है, जिसके लिए गहरी रिसर्च और डिटेल एनालिसिस की आवश्यकता होती है। आज हम आपके लिए आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज (IFB Agro Industries) के शेयरों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने लगातार बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है और निवेशकों को कई गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। आइए जानते हैं डिटेल में...

₹1 लाख बना ₹2.09 करोड़

आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज ने अपने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। अक्टूबर 2002 में कंपनी के शेयर मात्र ₹3.90 पर उपलब्ध थे और आज एनएसई पर यह शेयर ₹816 पर पहुंच चुका है। यानी किसी निवेशक ने 21 साल पहले इस स्टॉक में ₹1 लाख निवेश किए होते और उसे लगातार होल्ड किया होता, तो आज उसकी कीमत बढ़कर करीब ₹2.09 करोड़ हो गई होती।

शेयर प्राइस परफॉर्मेंस

गुरुवार को आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज का शेयर 2.53% गिरकर ₹821 पर बंद हुआ। यह पेनी स्टॉक अब तक लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है, जिसने लिस्टिंग से अब तक लगभग 7,363.64% रिटर्न दिए हैं। सिर्फ लंबे समय में ही नहीं, बल्कि शॉर्ट-टर्म में भी इस स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले 6 महीनों में इसमें 71% और एक साल में 44% का उछाल देखा गया है। वहीं, 2025 की शुरुआत से अब तक (YTD आधार पर) यह शेयर 40.97% चढ़कर ₹582.40 से मौजूदा स्तर तक पहुंच गया है।

जून तिमाही के नतीजे

जून तिमाही (Q1 FY 2025-26) में कंपनी के समेकित राजस्व में 34.5% क्वार्टर-ऑन-क्वार्टर (QoQ) की बढ़ोतरी हुई। साल-दर-साल (YoY) आधार पर कंपनी की आय 11.3% बढ़ी है, जो स्थिर सुधार का संकेत देती है। हालांकि, इस दौरान खर्चों में भी तेज़ इजाफा हुआ। खर्चे QoQ आधार पर 20.5% और YoY आधार पर 5.6% बढ़े। इसका सीधा असर मुनाफे पर पड़ा और कंपनी का नेट प्रॉफिट QoQ आधार पर 707.1% गिर गया। हालांकि सालाना आधार पर मुनाफे में 106% की वृद्धि दर्ज हुई।

