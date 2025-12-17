Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny Stock Helpage Finlease Ltd share surges 15 percent today promoter buy 20000 shares
15% चढ़ गया यह पेनी स्टॉक, मालिक ने खरीदने कंपनी के 20000 शेयर, ₹27 पर आया भाव

15% चढ़ गया यह पेनी स्टॉक, मालिक ने खरीदने कंपनी के 20000 शेयर, ₹27 पर आया भाव

संक्षेप:

इस ट्रांजैक्शन से पहले कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 12,00,000 शेयर यानी 12.06 फीसदी थी, जो अब घटकर 11,80,000 शेयर यानी 11.86 फीसदी रह गई है। यानी प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ी, जबकि दूसरे बड़े शेयरधारक की होल्डिंग में हल्की कमी आई।

Dec 17, 2025 06:52 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Penny Stock: स्मॉल-कैप और पेनी स्टॉक सेगमेंट की कंपनी हेल्पेज फिनलीज लिमिटेड के शेयरों में आज बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर करीब 15 फीसदी तक उछल गए और दिन के कारोबार में ₹27.89 के स्तर तक पहुंच गए, जबकि इसका पिछला बंद भाव ₹24.26 था। इस तेजी की बड़ी वजह कंपनी की प्रमोटर कुसुम गोयल द्वारा हिस्सेदारी बढ़ाना रहा। महज ₹24.41 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस NBFC कंपनी में निवेशकों की दिलचस्पी अचानक बढ़ती नजर आई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि 16 दिसंबर 2025 को प्रमोटर कुसुम गोयल ने ऑफ-मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए 20,000 इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जो कंपनी की कुल वोटिंग कैपिटल का 0.20 फीसदी है। इस खरीद के बाद उनकी हिस्सेदारी 5.02 फीसदी से बढ़कर 5.20 फीसदी हो गई है। आम तौर पर जब प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, तो इसे कंपनी के भविष्य को लेकर भरोसे का संकेत माना जाता है और इसी वजह से शेयर में खरीदारी देखने को मिली।

इसी सौदे में कंपनी के एक अन्य शेयरधारक अलौकिक रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 20,000 शेयर ₹4.80 लाख में ट्रांसफर किए। इस ट्रांजैक्शन से पहले कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 12,00,000 शेयर यानी 12.06 फीसदी थी, जो अब घटकर 11,80,000 शेयर यानी 11.86 फीसदी रह गई है। यानी प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ी, जबकि दूसरे बड़े शेयरधारक की होल्डिंग में हल्की कमी आई।

कंपनी की वित्तीय स्थिति

अगर कंपनी के फाइनेंशियल प्रदर्शन की बात करें तो तस्वीर काफी मजबूत दिखती है। Q2 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू ₹1.74 करोड़ से बढ़कर ₹3.47 करोड़ हो गया, यानी करीब 99 फीसदी की ग्रोथ। वहीं नेट प्रॉफिट भी ₹0.26 करोड़ से बढ़कर ₹0.89 करोड़ पहुंच गया। 1982 में स्थापित हेल्पेज फिनलीज एक RBI-रजिस्टर्ड NBFC है, जो मुख्य रूप से SMEs को वर्किंग कैपिटल, इक्विपमेंट और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन देती है। यही वजह है कि निवेशक अब इस छोटे लेकिन मजबूत स्टॉक पर नज़रें जमाए हुए हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।