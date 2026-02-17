पेनी स्टॉक ने ₹1 लाख के निवेश पर बना दिया करोड़पति, कीमत अब भी ₹50 से कम, आई है एक नई गुड न्यूज
Penny Stock: पेनी स्टॉक हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों की कीमतों में लॉन्ग टर्म में धुंआधार तेजी देखने को मिली है। इस पेनी स्टॉक ने 1 लाख के निवेश पर पोजीशनल निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। कंपनी एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार एनएचएआई से मिला वर्क प्रोजेक्ट है।
कंपनी को मिला है 44.23 करोड़ रुपये का काम
Hazoor Multi Projects को 44.23 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह काम NHAI से मिला है। इस वर्क ऑर्डर के तहत कंपनी को कर्नाटक में टोल कलेक्शन करना है। कंपनी को यह काम एक साल के लिए मिला है।
आज शेयरों में तेजी
बीएसई में यह स्टॉक 34.61 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 35.80 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। मार्केट के बंद होने के समय पर Hazoor Multi Projects के शेयरों का भाव बीएसई में 0.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 35.46 रुपये था।
6 साल पहले 1 रुपये भी कम था भाव
Hazoor Multi Projects के शेयरों का भाव फरवरी 2020 में 0.16 रुपये था। जोकि अब 35 रुपये के स्तर पर आ गया है। 2020 फरवरी में जिन निवेशकों ने एक लाख रुपये का निवेश किया होगा उनका पैसा 6 साल बाद होल्ड करने पर 2.20 करोड़ रुपये हो गया है।
शेयरों का बंटवारा कर चुकी है कंपनी
Hazoor Multi Projects के शेयरों का बंटवारा भी हुआ है। कंपनी ने दो बार स्टॉक को स्प्लिट किया है। पहली बार कंपनी ने 2024 में 4:10 के अनुपात में शेयरों काो बांटा था। दूसरी बार कंपनी ने 2024 में शेयरों का बंटवारा किया था। इस बार कंपनी ने शेयरों को 10 हिस्सों में बांट दिया था।
पिछला एक साल शेयर बाजार में कैसा रहा?
5 साल में पेनी स्टॉक Hazoor Multi Projects के शेयरों का भाव 11720 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, यह मल्टीबैगर पेनी स्टॉक दो साल से संघर्ष कर रहा है। दो साल में स्टॉक की कीमतों में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 19.52 प्रतिशत गिरा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 50.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 26.80 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 822 करोड़ रुपये का है।
पिछले साल कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड भी दिया था। Hazoor Multi Projects ने एक शेयर पर 0.20 रुपये का डिविडेंड दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
