24 पैसे के शेयर ने दिया 15,350% का तगड़ा रिटर्न, शेयर खरीदने की मची लूट, अब बड़ा ऐलान

Penny Stock: हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स (Hazoor Multi Projects) के शेयर सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। कंपनी के बोर्ड ने 29 नवंबर को हुई बैठक में वारंट कन्वर्जन के बाद इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दी है। इस निर्णय की जानकारी कंपनी ने एक्सचेंज को अपनी फाइलिंग के जरिए दी। कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने 13,20,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिनका फेस वैल्यू ₹1 है और इश्यू प्राइस ₹30 प्रति शेयर तय किया गया है। ये शेयर 1,32,000 वारंट्स के कन्वर्जन के बाद जारी किए गए हैं, जिनका इश्यू प्राइस ₹300 प्रति वारंट था।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने बताया कि ये आवंटन पब्लिक/नॉन-प्रमोटर कैटेगरी के निवेशकों को प्रेफरेंशियल बेसिस पर किया गया है। शेयर आवंटन के लिए अलॉटियों से कुल ₹2,97,00,000 (₹2.97 करोड़) की शेष राशि प्राप्त हुई, जो कि प्रति वारंट ₹225 (अर्थात इश्यू प्राइस का 75%) है। कंपनी ने बताया कि वारंट कन्वर्जन और शेयर आवंटन का यह निर्णय इक्विटी शेयरों के फेस वैल्यू के सब-डिवीजन के बाद लिया गया। पहले शेयर का फेस वैल्यू ₹10 था, जिसे विभाजित कर ₹1 फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बदला गया। इसके बाद प्रीमियम और पेड-अप कैपिटल को भी इसके अनुसार समायोजित किया गया। कंपनी के अनुसार, सीबर्ड लीजिंग एंड फिनवेस्ट प्रा. लिमिटेड देसाई और हेमंत कुमार को ये शेयर शेयर किए गए थे।

SEBI नियमों के तहत जारी किए गए थे वारंट एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, ये वारंट्स SEBI (ICDR) Regulations, 2018 के अनुसार नॉन-प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल इश्यू के तहत जारी किए गए थे।

• वारंट इश्यू प्राइस – ₹300 प्रति वारंट

• शुरुआत में भुगतान – ₹75 प्रति वारंट (25%)

• कन्वर्जन के समय भुगतान – ₹225 प्रति वारंट (75%)

वारंट धारकों के पास वारंट आवंटन की तारीख से 18 महीनों के भीतर इन्हें शेयरों में बदलने का अधिकार है।

कंपनी की पेड-अप कैपिटल में वृद्धि वारंट कन्वर्ज़न और नए शेयर आवंटन के बाद कंपनी की इश्यूड और पेड-अप कैपिटल बढ़कर ₹23,56,59,910 हो गई है, जो कि ₹1 फेस वैल्यू वाले 23,56,59,910 शेयरों के बराबर है। फाइलिंग में बताया गया है कि कंपनी के पास अभी भी 77,29,850 वारंट कन्वर्ज़न के लिए लंबित हैं। इन वारंट धारकों को भी समान रूप से ₹225 प्रति वारंट (शेष 75%) का भुगतान कर 18 महीनों के भीतर इन्हें शेयर में बदलने का अधिकार है।