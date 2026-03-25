15 पैसे से 25 रुपये के पार यह पेनी स्टॉक, 17000% की तूफानी तेजी, 10 टुकड़े में बंट चुका है शेयर

पेनी स्टॉक हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने 6 साल में छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 6 साल में 17000% से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 15 पैसे से बढ़कर 25 रुपये के पार पहुंच गए हैं।

पेनी स्टॉक हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स बुधवार को BSE में करीब 3 पर्सेंट उछलकर 25.96 रुपये पर पहुंच गया है। हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों ने 6 साल में छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले 6 साल में 17000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने बताया है कि उसने अपने पूर्ण मालिकाना हक वाली इकाई स्क्वायर पोर्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (OCDs) में अपने इनवेस्टमेंट को लेकर कदम उठाए हैं। कंपनी ने पहले इन ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (OCD) के इक्विटी शेयरों में कन्वर्जन की घोषणा की थी।

15 पैसे से 25 रुपये के पार पहुंच गए कंपनी के शेयर

पेनी स्टॉक हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पिछले 6 साल में 17000 पर्सेंट से अधिक उछल गया है। हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर 30 मार्च 2020 को 15 पैसे पर थे। कंपनी के शेयर 25 मार्च 2026 को 25.96 रुपये पर जा पहुंचे हैं। हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 50.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 22.45 रुपये है। हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स का मार्केट कैप बुधवार 25 मार्च को 694 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

5 साल में 7450% से अधिक चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects) के शेयर पिछले पांच साल में 7450 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। यह पेनी स्टॉक 16 अप्रैल 2021 को 34 पैसे पर था। हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर 25 मार्च 2026 को 25.96 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 974 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर तीन साल में 183 पर्सेंट उछले हैं। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 42 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयरों में पिछले 6 महीने में 34 पर्सेंट की गिरावट आई है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 28 पर्सेंट टूट गए हैं।