Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny Stock Hazoor Multi Projects Ltd share surges 11000 percent price 31 rupees
₹31 के शेयर में 11,000% की तूफानी तेजी, लगातार चढ़ रहा शेयर, अब कंपनी ने दी यह जानकारी

₹31 के शेयर में 11,000% की तूफानी तेजी, लगातार चढ़ रहा शेयर, अब कंपनी ने दी यह जानकारी

संक्षेप:

घरेलू शेयर बाजार में मजबूती का माहौल रहा, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आधे फीसदी से ज्यादा ऊपर कारोबार कर रहे थे। इसी पॉजिटिव सेंटीमेंट के बीच हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स से जुड़ी एक अहम कॉरपोरेट अपडेट ने निवेशकों का ध्यान खींचा और शेयर में खरीदारी देखने को मिली।

Jan 28, 2026 01:10 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Multibagger SME Stock: मल्टीबैगर SME स्टॉक हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरो (Hazoor Multi Projects Ltd) में बुधवार, 28 जनवरी को अच्छी तेजी देखने को मिली। शेयर इंट्रा-डे कारोबार में 3 फीसदी से ज्यादा चढ़कर ₹31.36 के स्तर तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार में मजबूती का माहौल रहा, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आधे फीसदी से ज्यादा ऊपर कारोबार कर रहे थे। इसी पॉजिटिव सेंटीमेंट के बीच हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स से जुड़ी एक अहम कॉरपोरेट अपडेट ने निवेशकों का ध्यान खींचा और शेयर में खरीदारी देखने को मिली।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि उसने अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडियरी स्क्वायर पोर्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड (SPSPL) में किए गए अपने निवेश को इक्विटी में बदल दिया है। यह निवेश ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (OCDs) के रूप में था, जिसे अब ₹10 प्रति शेयर की दर से इक्विटी शेयरों में कन्वर्ट किया गया है। इस कन्वर्जन की कुल वैल्यू ₹25 करोड़ रही, जिसके तहत हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स को SPSPL के 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर अलॉट हुए। कंपनी ने साफ किया कि इस प्रक्रिया में कोई नया कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है और यह सिर्फ मौजूदा डिबेंचर दायित्व के निपटान के जरिए किया गया है। इसके बाद भी SPSPL में कंपनी की हिस्सेदारी 100 फीसदी बनी हुई है।

शेयरों के हाल

अगर शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो हाल के महीनों में यह स्टॉक दबाव में रहा है। पिछले एक साल में शेयर करीब 40 फीसदी टूट चुका है, जबकि 6 महीने में 21 फीसदी, 3 महीने में 12 फीसदी और पिछले एक महीने में 17 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह स्टॉक किसी मल्टीबैगर से कम नहीं रहा है। बीते 5 साल में शेयर ने 11,000 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। फिलहाल यह स्टॉक अपने 52-वीक हाई ₹56.50 (जनवरी 2025) से करीब 45 फीसदी नीचे है, जबकि 52-वीक लो ₹26.90 नवंबर 2025 में बना था।

कंपनी की डिटेल

हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स की सब्सिडियरी स्क्वायर पोर्ट शिपयार्ड की बात करें तो यह कंपनी नवंबर 2022 में शुरू हुई थी और जहाजों के निर्माण और मरम्मत के कारोबार में सक्रिय है। कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹50 करोड़ है, जबकि पेड-अप कैपिटल ₹0.15 करोड़ है। FY25 में SPSPL ने ₹68.95 करोड़ का टर्नओवर और ₹17.98 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। FY24 में कंपनी का मुनाफा ₹4.39 करोड़ रहा था। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स का कहना है कि यह कन्वर्जन उसकी लंबी अवधि की निवेश रणनीति का हिस्सा है, जिससे मरीन और वेसल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ग्रुप की पकड़ और मजबूत होगी।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।