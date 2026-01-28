₹31 के शेयर में 11,000% की तूफानी तेजी, लगातार चढ़ रहा शेयर, अब कंपनी ने दी यह जानकारी

संक्षेप: घरेलू शेयर बाजार में मजबूती का माहौल रहा, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आधे फीसदी से ज्यादा ऊपर कारोबार कर रहे थे। इसी पॉजिटिव सेंटीमेंट के बीच हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स से जुड़ी एक अहम कॉरपोरेट अपडेट ने निवेशकों का ध्यान खींचा और शेयर में खरीदारी देखने को मिली।

Multibagger SME Stock: मल्टीबैगर SME स्टॉक हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरो (Hazoor Multi Projects Ltd) में बुधवार, 28 जनवरी को अच्छी तेजी देखने को मिली। शेयर इंट्रा-डे कारोबार में 3 फीसदी से ज्यादा चढ़कर ₹31.36 के स्तर तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार में मजबूती का माहौल रहा, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आधे फीसदी से ज्यादा ऊपर कारोबार कर रहे थे। इसी पॉजिटिव सेंटीमेंट के बीच हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स से जुड़ी एक अहम कॉरपोरेट अपडेट ने निवेशकों का ध्यान खींचा और शेयर में खरीदारी देखने को मिली।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि उसने अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडियरी स्क्वायर पोर्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड (SPSPL) में किए गए अपने निवेश को इक्विटी में बदल दिया है। यह निवेश ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (OCDs) के रूप में था, जिसे अब ₹10 प्रति शेयर की दर से इक्विटी शेयरों में कन्वर्ट किया गया है। इस कन्वर्जन की कुल वैल्यू ₹25 करोड़ रही, जिसके तहत हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स को SPSPL के 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर अलॉट हुए। कंपनी ने साफ किया कि इस प्रक्रिया में कोई नया कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है और यह सिर्फ मौजूदा डिबेंचर दायित्व के निपटान के जरिए किया गया है। इसके बाद भी SPSPL में कंपनी की हिस्सेदारी 100 फीसदी बनी हुई है।

शेयरों के हाल अगर शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो हाल के महीनों में यह स्टॉक दबाव में रहा है। पिछले एक साल में शेयर करीब 40 फीसदी टूट चुका है, जबकि 6 महीने में 21 फीसदी, 3 महीने में 12 फीसदी और पिछले एक महीने में 17 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह स्टॉक किसी मल्टीबैगर से कम नहीं रहा है। बीते 5 साल में शेयर ने 11,000 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। फिलहाल यह स्टॉक अपने 52-वीक हाई ₹56.50 (जनवरी 2025) से करीब 45 फीसदी नीचे है, जबकि 52-वीक लो ₹26.90 नवंबर 2025 में बना था।