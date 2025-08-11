36358% की तूफानी तेजी, महारत्न कंपनी के ऑर्डर के बाद रॉकेट बना छोटकू शेयर
हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 6% से ज्यादा चढ़कर 46 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी की सहायक इकाई को महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया से 280.1 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।
पेनी स्टॉक हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स में सोमवार को अच्छी तेजी आई है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 46 रुपये पर पहुंच गए। एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने सोमवार को अनाउंस किया है कि उसकी एक सहायक इकाई को महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया से 280.1 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों में पांच साल में 36000 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर सोमवार को कारोबार के आखिर में 43.75 रुपये पर बंद हुए हैं।
कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स
हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (HMPL) ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसकी सहायक कंपनी क्विपो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 280.1 करोड़ रुपये है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने हाल में ही क्विपो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदा है। कंपनी डेटा के मुताबिक, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के मालिकाना हक वाली सहायक इकाई ऑनशोर ऑयलफील्ड सर्विसेज लैंडस्केप में ऑपरेट करती है और इसके पास 14 एडवांस्ड ड्रिलिंग रिग्स का एसेट्स है।
36358% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (HMPL) के शेयर पिछले पांच साल में 36,358 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 14 अगस्त 2020 को 12 पैसे पर थे। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर 11 अगस्त 2025 को 43.75 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले चार साल में हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों में 2357 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले 3 साल में हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर 798 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले दो साल में कंपनी के शेयरों में 217 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर सिर्फ 8 पर्सेंट ही चढ़े हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 63.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 32 रुपये है।