Penny Stock Hazoor Multi Projects crossed 43 rupee from 12 Paisa jumped 36250 Percent in 5 year 12 पैसे से 5 साल में 43 रुपये के पार पहुंच गया यह शेयर, निवेशक हुए मालामाल
Penny Stock Hazoor Multi Projects crossed 43 rupee from 12 Paisa jumped 36250 Percent in 5 year

12 पैसे से 5 साल में 43 रुपये के पार पहुंच गया यह शेयर, निवेशक हुए मालामाल

Penny Stock: हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर पांच साल में 12 पैसे से बढ़कर 43 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 36000 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 03:26 PM
12 पैसे से 5 साल में 43 रुपये के पार पहुंच गया यह शेयर, निवेशक हुए मालामाल

पेनी स्टॉक हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने अपने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर पांच साल में 12 पैसे से बढ़कर 43 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 36000 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 63.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 32 रुपये है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) भी कर चुकी है।

1 लाख रुपये के बना दिए 3.5 करोड़ रुपये से ज्यादा
हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स (Hazoor Multi Projects) के शेयर 14 अगस्त 2020 को 12 पैसे पर थे। कंपनी के शेयर 14 अगस्त 2025 को BSE में 43.62 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 14 अगस्त 2020 को हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो मौजूदा समय में 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की वैल्यू 3.63 करोड़ रुपये होती। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 18.05 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 81.95 पर्सेंट है।

ये भी पढ़ें:19 रुपये पर आया नवरत्न कंपनी का IPO, अब 320 रुपये के पार जा पहुंचे हैं शेयर

10 टुकड़े में शेयर बांट चुकी है कंपनी
हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने पिछले साल नवंबर में अपने शेयर का बंटवारा किया। कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। पिछले चार साल में हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों में 2350 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 795 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले दो साल में हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों में 216 पर्सेंट की तेजी आई है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर सिर्फ 17 पर्सेंट उछले हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 18 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं।

