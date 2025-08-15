12 पैसे से 5 साल में 43 रुपये के पार पहुंच गया यह शेयर, निवेशक हुए मालामाल

Penny Stock: हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर पांच साल में 12 पैसे से बढ़कर 43 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 36000 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं।

पेनी स्टॉक हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने अपने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर पांच साल में 12 पैसे से बढ़कर 43 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 36000 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 63.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 32 रुपये है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) भी कर चुकी है।

1 लाख रुपये के बना दिए 3.5 करोड़ रुपये से ज्यादा

हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स (Hazoor Multi Projects) के शेयर 14 अगस्त 2020 को 12 पैसे पर थे। कंपनी के शेयर 14 अगस्त 2025 को BSE में 43.62 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 14 अगस्त 2020 को हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो मौजूदा समय में 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की वैल्यू 3.63 करोड़ रुपये होती। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 18.05 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 81.95 पर्सेंट है।