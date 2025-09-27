86 पैसे के शेयर वाली कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, अब सोमवार को निवेशकों की रहेगी नजर

हर्षिल एग्रो टेक ने बताया कि उसे यह वर्क ऑर्डर/परचेज ऑर्डर हीरा मर्चेंट्स से मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को अहमदाबाद एपीएमसी और खरीदार द्वारा तय किए गए वेयरहाउस व कोल्ड स्टोरेज पर 45 दिनों की अवधि में सप्लाई करनी होगी।

Harshil agrotech share: शेयर बाजार में लिस्टेड कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर की कीमत तो एक रुपये से भी कम है लेकिन उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। ऐसा ही एक पेनी स्टॉक- हर्षिल एग्रो टेक है। इस कंपनी को 113 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस हलचल से अब सोमवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि शुक्रवार को इस शेयर की कीमत 86 पैसे पर रही थी। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 11.79 रुपये है। शेयर का यह भाव 2024 में था। इसी तरह, 0.82 पैसा शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

क्या है डिटेल हर्षिल एग्रो टेक ने शेयर बाजार को बताया कि उसे यह वर्क ऑर्डर/परचेज ऑर्डर हीरा मर्चेंट्स से मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को अहमदाबाद एपीएमसी और खरीदार द्वारा तय किए गए वेयरहाउस व कोल्ड स्टोरेज पर 45 दिनों की अवधि में सप्लाई करनी होगी। कंपनी ने कहा कि वह इस ऑर्डर के अंतर्गत गेहूं (ग्रेड-ए), आलू, प्याज़, हाइब्रिड टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च मिक्स जैसे उत्पादों की सप्लाई करेगी। समझौते के मुताबिक, हर्षिल एग्रो टेक को वर्क ऑर्डर कंफर्म होने के सात दिनों के भीतर 30% एडवांस भुगतान मिलेगा, जबकि शेष 70% रकम डिलीवरी और निरीक्षण के बाद दी जाएगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि लॉजिस्टिक्स की पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। कंपनी के मुताबिक यह ऑर्डर मुख्य व्यवसाय-कृषि उत्पादों के ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग-के अनुरूप है।