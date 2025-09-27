Penny stock harshil agrotech secured a 113 crore rs order for supplying agricultural products price is below 1 rs 86 पैसे के शेयर वाली कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, अब सोमवार को निवेशकों की रहेगी नजर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny stock harshil agrotech secured a 113 crore rs order for supplying agricultural products price is below 1 rs

86 पैसे के शेयर वाली कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, अब सोमवार को निवेशकों की रहेगी नजर

हर्षिल एग्रो टेक ने बताया कि उसे यह वर्क ऑर्डर/परचेज ऑर्डर हीरा मर्चेंट्स से मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को अहमदाबाद एपीएमसी और खरीदार द्वारा तय किए गए वेयरहाउस व कोल्ड स्टोरेज पर 45 दिनों की अवधि में सप्लाई करनी होगी।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 12:43 PM
share Share
Follow Us on
86 पैसे के शेयर वाली कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, अब सोमवार को निवेशकों की रहेगी नजर

Harshil agrotech share: शेयर बाजार में लिस्टेड कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर की कीमत तो एक रुपये से भी कम है लेकिन उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। ऐसा ही एक पेनी स्टॉक- हर्षिल एग्रो टेक है। इस कंपनी को 113 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस हलचल से अब सोमवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि शुक्रवार को इस शेयर की कीमत 86 पैसे पर रही थी। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 11.79 रुपये है। शेयर का यह भाव 2024 में था। इसी तरह, 0.82 पैसा शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

क्या है डिटेल

हर्षिल एग्रो टेक ने शेयर बाजार को बताया कि उसे यह वर्क ऑर्डर/परचेज ऑर्डर हीरा मर्चेंट्स से मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को अहमदाबाद एपीएमसी और खरीदार द्वारा तय किए गए वेयरहाउस व कोल्ड स्टोरेज पर 45 दिनों की अवधि में सप्लाई करनी होगी। कंपनी ने कहा कि वह इस ऑर्डर के अंतर्गत गेहूं (ग्रेड-ए), आलू, प्याज़, हाइब्रिड टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च मिक्स जैसे उत्पादों की सप्लाई करेगी। समझौते के मुताबिक, हर्षिल एग्रो टेक को वर्क ऑर्डर कंफर्म होने के सात दिनों के भीतर 30% एडवांस भुगतान मिलेगा, जबकि शेष 70% रकम डिलीवरी और निरीक्षण के बाद दी जाएगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि लॉजिस्टिक्स की पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। कंपनी के मुताबिक यह ऑर्डर मुख्य व्यवसाय-कृषि उत्पादों के ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग-के अनुरूप है।

शेयर का हाल

बीते शुक्रवार को शेयर ₹0.86 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव ₹0.90 से लगभग 4.4% नीचे है। इसके उतार-चढ़ाव का इतिहास काफी रोचक रहा है। बीते एक साल में हर्षिल एग्रो टेक का शेयर 87% टूटा है, जबकि दो साल में इसमें 310% और पांच साल में 1333% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इस दौरान इसने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Penny Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।