घाटे से मुनाफे में आई यह कंपनी, शेयर खरीदने की मची लूट, ₹2 से कम है दाम

Penny Stock: हर्षिल एग्रोटेक के शेयर (Harshil Agrotech Ltd) आज गुरुवार के कारोबारी सत्र में फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा और यह ₹1.33 प्रति शेयर पर पहुंच गया। शेयरों में इस तेजी के पीछे जून तिमाही के नतीजे रहे। दरअसल, कंपनी को जून तिमाही में मुनाफा हुआ है और यह घाटे से प्रॉफिट में आई है।

क्या है डिटेल स्मॉल-कैप कंपनी ने जून 2025 तिमाही के लिए ₹6.5 करोड़ का कर-पश्चात लाभ (PAT) दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹90 लाख से अधिक है। पिछली तिमाही में, कंपनी ने ₹78 लाख का शुद्ध घाटा दर्ज किया था और इस साल ₹6.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इस बीच, परिचालन से राजस्व वित्त वर्ष 26 के जून में साल-दर-साल 430 प्रतिशत बढ़कर ₹58.9 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹11.3 करोड़ था। कुल खर्च भी 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ₹51 करोड़ हो गया, जबकि एक वर्ष पहले यह ₹10.1 करोड़ था।