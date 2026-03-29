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Penny Stock: सोमवार को फोकस में रहेगा यह पेनी स्टॉक, कंपनी के बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला, शेयरों का भाव 10 रुपये से कम

Mar 29, 2026 01:46 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
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पेनी स्टॉक Golden Legand Leasing के शेयर सोमवार को निवेशकों के फोकस में रहेंगे। कंपनी के बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस पेनी स्टॉक का भाव 10 रुपये से कम का है। 

Penny Stock: सोमवार को फोकस में रहेगा यह पेनी स्टॉक, कंपनी के बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला, शेयरों का भाव 10 रुपये से कम

Penny Stock: 10 रुपये से कम की कीमत वाले पेनी स्टॉक गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस (Golden Legand Leasing and Finance) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। इसके पीछे की वजह एक फैसला है। कंपनी के बोर्ड ने कंवर्टिबल वारेंट्स के अलॉटमेंट का अप्रवूल दे दिया है। बता दें, शुक्रवार यह पेनी स्टॉक 7.60 प्रतिशत की तेजी के साथ बीएसई में 8.78 रुपये के स्तर पर था।

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क्या हैं डीटेल्स?

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि बोर्ड ने 66351000 कंवर्टिबल वारेंट्स को नॉन प्रमोटर कैटगरी के व्यक्तियों को अलॉट कर दिया है। इस वारेंट के अलॉटमेंट से कंपनी को 214977240 रुपये मिले हैं।

कितने रुपये में अलॉट किया गया शेयर

कंवर्टिबल वारेंट्स जिन्हें जारी किया गया है उन्हें एक शेयर पर एक शेयर सब्सक्राइब करने का अधिकार देता है। ये वारेंट्स 12.96 रुपये प्रति शेयर पर अलॉट किए गए हैं। हर एक वारेंट्स को 2.96 रुपये प्रति प्रीमियम पर अलॉट किया गया है।

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कुल 23 नॉन प्रमोटर्स को यह कंवर्टिबल वारेंट्स अलॉट हुए हैं। जिसमें सबसे अधिक Spunwell Technology Private Limited को मिला है। उन्हें 34506000 रुपये में 10650000 वारेंट्स अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा Mariango Trading Private Limited को 35,00,000 वारेंट्स और Ultimate Annex Trading Private Limited को 30,70,000 वारेंट्स अलॉट किए गए हैं।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5.38 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, इस साल अबतक स्टॉक का भाव 23.12 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, इस गिरावट के बाद भी एक साल में स्टॉक का भाव 11.85 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 16.38 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 7.20 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 16.86 करोड़ रुपये का है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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