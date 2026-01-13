52 वीक हाई पर पहुंच गया पेनी स्टॉक, 580% चढ़ गया भाव, ₹16 पर आया दाम

संक्षेप: यह ऑफर 6 जनवरी 2026 को हुए एक शेयर परचेज एग्रीमेंट के बाद आया है, जिसके तहत मौजूदा प्रमोटर्स से 62.99% हिस्सेदारी खरीदी जा रही है, जिससे सेबी के टेकओवर नियम लागू हो गए।

Penny Stock: ग्लिटेक ग्रेनाइट्स लिमिटेड (Glittek Granites Limited) के शेयरों में आज मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर 5% की अपर सर्किट के साथ ₹16.92 के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया, जबकि पिछला बंद भाव ₹16.12 था। महज ₹44 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस स्मॉल-कैप कंपनी ने निवेशकों को चौंका दिया है। खास बात यह है कि शेयर ने अपने 52-हफ्ते के निचले स्तर ₹2.49 से अब तक करीब 580% का मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। हालिया तेज़ी के पीछे कंपनी में कंट्रोल बदलने से जुड़ी बड़ी डील को अहम वजह माना जा रहा है।

क्या है डिटेल दरअसल, कंपनी में अनिवार्य ओपन ऑफर लाया गया है। 6 व्यक्तिगत निवेशकों का एक समूह, जिसकी अगुवाई महेशकुमार जताशंकर ठांकी कर रहे हैं, और उनके साथ रॉमिन माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (PAC) मिलकर यह ओपन ऑफर ला रहे हैं। इस ऑफर के तहत ग्लिटेक ग्रेनाइट्स लिमिटेड के 67.50 लाख शेयर, यानी कंपनी की कुल इक्विटी का 26%, खरीदे जाएंगे। ओपन ऑफर की कीमत ₹12.65 प्रति शेयर तय की गई है और कुल डील साइज करीब ₹8.54 करोड़ है। यह ऑफर 6 जनवरी 2026 को हुए एक शेयर परचेज एग्रीमेंट के बाद आया है, जिसके तहत मौजूदा प्रमोटर्स से 62.99% हिस्सेदारी खरीदी जा रही है, जिससे सेबी के टेकओवर नियम लागू हो गए।

नए एक्वायर्स खनन (माइनिंग) और मिनरल ट्रेडिंग सेक्टर का अच्छा अनुभव रखते हैं और उनका मकसद कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल करना है। वे ग्लिटेक ग्रेनाइट्स लिमिटेड के बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए इससे जुड़े दूसरे मिनरल सेक्टर्स में विस्तार करना चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि कंपनी की BSE लिस्टिंग बनाए रखी जाएगी। अगर ओपन ऑफर के बाद पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25% से नीचे जाती है, तो सेबी के नियमों के मुताबिक उसे दोबारा संतुलित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।