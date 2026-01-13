Hindustan Hindi News
52 वीक हाई पर पहुंच गया पेनी स्टॉक, 580% चढ़ गया भाव, ₹16 पर आया दाम

संक्षेप:

यह ऑफर 6 जनवरी 2026 को हुए एक शेयर परचेज एग्रीमेंट के बाद आया है, जिसके तहत मौजूदा प्रमोटर्स से 62.99% हिस्सेदारी खरीदी जा रही है, जिससे सेबी के टेकओवर नियम लागू हो गए।

Jan 13, 2026 06:28 pm IST
Penny Stock: ग्लिटेक ग्रेनाइट्स लिमिटेड (Glittek Granites Limited) के शेयरों में आज मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर 5% की अपर सर्किट के साथ ₹16.92 के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया, जबकि पिछला बंद भाव ₹16.12 था। महज ₹44 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस स्मॉल-कैप कंपनी ने निवेशकों को चौंका दिया है। खास बात यह है कि शेयर ने अपने 52-हफ्ते के निचले स्तर ₹2.49 से अब तक करीब 580% का मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। हालिया तेज़ी के पीछे कंपनी में कंट्रोल बदलने से जुड़ी बड़ी डील को अहम वजह माना जा रहा है।

क्या है डिटेल

दरअसल, कंपनी में अनिवार्य ओपन ऑफर लाया गया है। 6 व्यक्तिगत निवेशकों का एक समूह, जिसकी अगुवाई महेशकुमार जताशंकर ठांकी कर रहे हैं, और उनके साथ रॉमिन माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (PAC) मिलकर यह ओपन ऑफर ला रहे हैं। इस ऑफर के तहत ग्लिटेक ग्रेनाइट्स लिमिटेड के 67.50 लाख शेयर, यानी कंपनी की कुल इक्विटी का 26%, खरीदे जाएंगे। ओपन ऑफर की कीमत ₹12.65 प्रति शेयर तय की गई है और कुल डील साइज करीब ₹8.54 करोड़ है। यह ऑफर 6 जनवरी 2026 को हुए एक शेयर परचेज एग्रीमेंट के बाद आया है, जिसके तहत मौजूदा प्रमोटर्स से 62.99% हिस्सेदारी खरीदी जा रही है, जिससे सेबी के टेकओवर नियम लागू हो गए।

नए एक्वायर्स खनन (माइनिंग) और मिनरल ट्रेडिंग सेक्टर का अच्छा अनुभव रखते हैं और उनका मकसद कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल करना है। वे ग्लिटेक ग्रेनाइट्स लिमिटेड के बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए इससे जुड़े दूसरे मिनरल सेक्टर्स में विस्तार करना चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि कंपनी की BSE लिस्टिंग बनाए रखी जाएगी। अगर ओपन ऑफर के बाद पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25% से नीचे जाती है, तो सेबी के नियमों के मुताबिक उसे दोबारा संतुलित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

ओपन ऑफर की प्रक्रिया विवरो फाइनेंशियल सर्विसेज संभाल रही है। शेयरधारक 10 मार्च से 24 मार्च 2026 के बीच अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं। पात्र निवेशकों को 2 मार्च 2026 तक लेटर ऑफ ऑफर भेज दिया जाएगा। भुगतान अप्रैल 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके लिए एक्वायर्स पहले ही ₹2.13 करोड़ से ज्यादा की एस्क्रो राशि ICICI बैंक में जमा कर चुके हैं। बेंगलुरु स्थित ग्लिटेक ग्रेनाइट्स लिमिटेड साल 1990 में शुरू हुई थी और यह 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, जो अमेरिका, यूके और मिडिल ईस्ट जैसे बाजारों में ग्रेनाइट और नेचुरल स्टोन एक्सपोर्ट करती है।

