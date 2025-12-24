Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny Stock Ganga Forging share surges 14 percent today price 3 rupees
₹3 के शेयर को खरीदने की लूट, 14% चढ़ गया भाव, कंपनी ने नए कारोबार का किया ऐलान

₹3 के शेयर को खरीदने की लूट, 14% चढ़ गया भाव, कंपनी ने नए कारोबार का किया ऐलान

संक्षेप:

नए बिजनेस की घोषणा के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा और स्टॉक में खरीदारी तेज हो गई। कंपनी का कहना है कि इस नए प्रोडक्ट से उसकी आमदनी में बड़ा इजाफा हो सकता है।

Dec 24, 2025 04:17 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Penny Stock: बुधवार के कारोबार में ₹5 से कम कीमत वाले पेनी स्टॉक गंगा फोर्जिंग (Ganga Forging) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर करीब 14% उछलकर ₹3.87 तक पहुंच गया। यह तेजी ऐसे समय आई जब कंपनी ने रेलवे से जुड़े नए प्रोडक्ट – इलास्टिक रेल क्लिप सेगमेंट में कदम रखने का ऐलान किया। नए बिजनेस की घोषणा के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा और स्टॉक में खरीदारी तेज हो गई। कंपनी का कहना है कि इस नए प्रोडक्ट से उसकी आमदनी में बड़ा इजाफा हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है डिटेल

कंपनी के मुताबिक, इलास्टिक रेल क्लिप सेगमेंट रेलवे ट्रैक का एक बेहद अहम हिस्सा होता है, जिसका इस्तेमाल रेल को स्लीपर से मजबूती से जोड़ने और ट्रैक की स्थिरता व सुरक्षा सुनिश्चित करने में किया जाता है। यह प्रोडक्ट भारतीय रेलवे में ट्रैक निर्माण, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। गंगा फोर्जिंग ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह फिलहाल रेल मंत्रालय के RDSO से इसके निर्माण और सप्लाई के लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में है।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी का कहना है कि इस सेगमेंट में काम करने वाले मंजूरशुदा निर्माताओं की संख्या सीमित है, जो मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में हैं। ऐसे में अगर RDSO से अप्रूवल मिल जाता है, तो कंपनी को इंडियन रेलवे और अलग-अलग रेलवे जोन से ऑर्डर मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। Ganga Forging ने इस प्रोडक्ट के लिए करीब 3.25 लाख यूनिट प्रति माह की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता तैयार कर ली है। औसतन ₹120 प्रति यूनिट की कीमत पर यह हर महीने लगभग ₹3.9 करोड़ और सालाना करीब ₹48 करोड़ का अतिरिक्त टर्नओवर जोड़ सकता है।

शेयरों के हाल

कंपनी को इस नए सेगमेंट से करीब 20% नेट प्रॉफिट मार्जिन की उम्मीद है, जो उसकी फोर्जिंग क्षमता और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर आधारित है। शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो गंगा फोर्जिंग का स्टॉक YTD और एक साल में करीब 10% चढ़ चुका है। इसका 52-सप्ताह का हाई ₹7.80 और लो ₹2.70 रहा है। हालांकि, निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि पेनी स्टॉक्स में उतार-चढ़ाव ज्यादा होता है, इसलिए इसमें निवेश सोच-समझकर करना जरूरी है। गंगा फोर्जिंग के शेयर सिर्फ NSE पर लिस्टेड हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।