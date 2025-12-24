₹3 के शेयर को खरीदने की लूट, 14% चढ़ गया भाव, कंपनी ने नए कारोबार का किया ऐलान

संक्षेप: नए बिजनेस की घोषणा के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा और स्टॉक में खरीदारी तेज हो गई। कंपनी का कहना है कि इस नए प्रोडक्ट से उसकी आमदनी में बड़ा इजाफा हो सकता है।

Penny Stock: बुधवार के कारोबार में ₹5 से कम कीमत वाले पेनी स्टॉक गंगा फोर्जिंग (Ganga Forging) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर करीब 14% उछलकर ₹3.87 तक पहुंच गया। यह तेजी ऐसे समय आई जब कंपनी ने रेलवे से जुड़े नए प्रोडक्ट – इलास्टिक रेल क्लिप सेगमेंट में कदम रखने का ऐलान किया। नए बिजनेस की घोषणा के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा और स्टॉक में खरीदारी तेज हो गई। कंपनी का कहना है कि इस नए प्रोडक्ट से उसकी आमदनी में बड़ा इजाफा हो सकता है।

क्या है डिटेल कंपनी के मुताबिक, इलास्टिक रेल क्लिप सेगमेंट रेलवे ट्रैक का एक बेहद अहम हिस्सा होता है, जिसका इस्तेमाल रेल को स्लीपर से मजबूती से जोड़ने और ट्रैक की स्थिरता व सुरक्षा सुनिश्चित करने में किया जाता है। यह प्रोडक्ट भारतीय रेलवे में ट्रैक निर्माण, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। गंगा फोर्जिंग ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह फिलहाल रेल मंत्रालय के RDSO से इसके निर्माण और सप्लाई के लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में है।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी का कहना है कि इस सेगमेंट में काम करने वाले मंजूरशुदा निर्माताओं की संख्या सीमित है, जो मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में हैं। ऐसे में अगर RDSO से अप्रूवल मिल जाता है, तो कंपनी को इंडियन रेलवे और अलग-अलग रेलवे जोन से ऑर्डर मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। Ganga Forging ने इस प्रोडक्ट के लिए करीब 3.25 लाख यूनिट प्रति माह की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता तैयार कर ली है। औसतन ₹120 प्रति यूनिट की कीमत पर यह हर महीने लगभग ₹3.9 करोड़ और सालाना करीब ₹48 करोड़ का अतिरिक्त टर्नओवर जोड़ सकता है।