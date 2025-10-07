penny stock excel realty n infra sees qip size increased by 2500 crore rs price below 2 rs इस कंपनी की बोर्ड बैठक में 2 बड़े फैसले, सुस्त है शेयर, कीमत 2 रुपये से भी कम, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़penny stock excel realty n infra sees qip size increased by 2500 crore rs price below 2 rs

एक्सेल रियलिटी एन इंफ्रा के शेयर में गिरावट देखी गई। यह गिरावट इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी ने अपनी हालिया बोर्ड मीटिंग में दो बड़े फैसले मंजूर किए हैं। इसमें से एक फैसला फंड जुटाने से जुड़ा है। आइए जान लेते हैं डिटेल।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 02:14 PM
शेयर बाजार में मंगलवार को खरीदारी वाले मूड में निवेशक नजर आए। इस पॉजिटिव माहौल के बीच पेनी स्टॉक- एक्सेल रियलिटी एन इंफ्रा के शेयर में गिरावट देखी गई। यह गिरावट इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी ने अपनी हालिया बोर्ड मीटिंग में दो बड़े फैसले मंजूर किए हैं। आइए विस्तार से इसके बारे में जान लेते हैं।

क्या है कंपनी के फैसले

एक्सेल रियलिटी एन इंफ्रा ने ₹2,500 करोड़ तक के क्यूआईपी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह कदम कंपनी की वित्तीय पारी को मजबूत करने और विस्तार योजनाओं को गति देने की मंशा को दर्शाता है। बता दें कि योग्य संस्थागत निवेशकों को निजी रूप से शेयर जारी करने की प्रक्रिया को क्यूआईपी कहा जाता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें कंपनी पब्लिक को नहीं, बल्कि सिर्फ बड़े वित्तीय निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, बैंक, विदेशी संस्थान आदि को शेयर देती है। एक्सेल रियलिटी एन इंफ्रा ने दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अपने अधिकृत पूंजी को बढ़ाने को मंजूरी दी है। वर्तमान में कंपनी की अधिकृत पूंजी ₹500 करोड़ है, जिसे बढ़ाकर ₹2,500 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

शेयर का भाव

वर्तमान में एक्सेल रियलिटी एन इंफ्रा शेयर की कीमत 2 रुपये से कम है। बीएसई पर यह शेयर 1.70 रुपये के नीचे कारोबार कर रहा है। शेयर ने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1.86 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो 0.65 पैसे है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

एक्सेल रियलिटी एन इंफ्रा शेयर के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोर्टस के पास 19.12 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 80.88 फीसदी की है। प्रमोटर्स में लखमेंद्र चमनलाल खुराना हैं। इनके पास कंपनी के 14,51,39,451 शेयर या 10.29 फीसदी हिस्सेदारी है। इसी तरह, रंजन खुराना के पास 8.15 फीसदी हिस्सेदारी है। बता दें कि 6 अक्टूबर कोही कंपनी के बोर्ड की बैठक हुई थी।

