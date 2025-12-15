₹1 के शेयर को खरीदने की मची लूट, अब 22 दिसंबर को होने वाला है अहम फैसला
शेयर में यह उछाल तब आया जब कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि 22 दिसंबर 2025 को बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई अहम बिजनेस फैसलों पर चर्चा की जाएगी। इस खबर के बाद निवेशकों की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई और खरीदारी देखने को मिली।
Penny Stock: ₹10 से कम कीमत वाले पेनी स्टॉक एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा के शेयरों में सोमवार को तेज हलचल देखने को मिली। ट्रेडिंग सेशन के दौरान शेयर 4.39% की तेजी के साथ अपर सर्किट लगाकर ₹1.19 पर पहुंच गया। शेयर में यह उछाल तब आया जब कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि 22 दिसंबर 2025 को बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई अहम बिजनेस फैसलों पर चर्चा की जाएगी। इस खबर के बाद निवेशकों की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई और खरीदारी देखने को मिली।
क्या है डिटेल
हालांकि, हाल के समय में इस स्टॉक का प्रदर्शन काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। पिछले एक महीने में शेयर करीब 21% टूट चुका है, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा नजरिया रखें तो तस्वीर बदल जाती है। पिछले छह महीनों में इस पेनी स्टॉक ने करीब 50% का रिटर्न दिया है। वहीं, लंबे समय के निवेशकों के लिए यह शेयर किसी मल्टीबैगर से कम नहीं रहा है। बीते पांच साल में शेयर करीब 440% तक चढ़ चुका है, जिससे पुराने निवेशकों को अच्छा मुनाफा मिला है।
कंपनी ने क्या कहा
कंपनी ने 13 दिसंबर को दी गई फाइलिंग में बताया कि बोर्ड मीटिंग मुंबई स्थित ऑफिस में होगी। इस बैठक में नए नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति, एक डायरेक्टर के पद में बदलाव, कंपनी का नाम बदलने, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाने, बॉरोइंग लिमिट तय करने और मॉर्गेज पावर जैसे अहम प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा पोस्टल बैलेट नोटिस को भी मंजूरी दी जा सकती है। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत 22 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी।
सितंबर तिमाही के नतीजे
अगर सितंबर 2025 तिमाही के नतीजों की बात करें तो एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। इस तिमाही में कंपनी की आय घटकर ₹1.51 करोड़ रह गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹4.09 करोड़ थी। ऑपरेटिंग स्तर पर कंपनी को ₹0.67 करोड़ का नुकसान हुआ और मार्जिन और ज्यादा नेगेटिव हो गया। हालांकि, नेट प्रॉफिट ₹1.09 करोड़ रहा, जो जून तिमाही के मुकाबले बेहतर है। कमजोर ऑपरेशनल प्रदर्शन के बावजूद शेयर में हलचल दिख रही है, जिससे यह पेनी स्टॉक डिजिटल निवेशकों के बीच फिर चर्चा का विषय बन गया है।