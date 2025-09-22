₹2 के शेयर को खरीदने की लूट, 5 दिन में 68% चढ़ गया भाव, आपका है दांव?
कंपनी के शेयर में आज सोमवार को 10 पर्सेंट की तेजी देखी गई और यह शेयर 2.17 रुपये पर आ गया था। कंपनी के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा था। पांच कारोबारी दिन में ही इसमें 68 पर्सेंट तक की तेजी दर्ज की गई।
Empower India Ltd: एम्पावर इंडिया लिमिटेड के शेयर पिछले कई कारोबारी दिन से लगातार चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर में आज सोमवार को 10 पर्सेंट की तेजी देखी गई और यह शेयर 2.17 रुपये पर आ गया था। कंपनी के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा था। पांच कारोबारी दिन में ही इसमें 68 पर्सेंट तक की तेजी दर्ज की गई।
लंबी अवधि में तगड़ा रिटर्न
पांच साल में कंपनी के शेयर 1300 पर्सेंट तक चढ़ गए। इस दौरान इसकी कीमत 15 पैसे से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक आ गई। सालभर में यह शेयर 5 पर्सेंट तक की गिरावट दर्ज की गई। 2003 से अब तक यह शेयर करीबन 1500 पर्सेंट तक चढ़ गया है। कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई प्राइस 2.42 रुपये और 52 वीक लो प्राइस 1.06 रुपये है। इसका मार्केट कैप 252.54 करोड़ रुपये है।
कंपनी का कारोबार
एम्पावर इंडिया लिमिटेड एक बहु-क्षेत्रीय कंपनी है, जिसका मुख्य कारोबार आईटी उत्पादों और सेवाओं से जुड़ा हुआ है। कंपनी कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेडिंग का काम करती है। इसके अलावा यह आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे नेटवर्किंग, डेटा सेंटर ऑपरेशन, बैक-अप और रिमोट सपोर्ट प्रदान करती है। समय के साथ कंपनी ने अपने कारोबार को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ओर भी बढ़ाया है, जिसमें सोलर एनर्जी, बायो-फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक बैटरियों के प्रोजेक्ट शामिल हैं। साथ ही कंपनी ने कृषि एवं खाद्य क्षेत्र, मीडिया और मनोरंजन जैसे नए क्षेत्रों में भी निवेश किया है। इस तरह कंपनी का कारोबार आईटी से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा और विविध सेक्टर्स तक फैला हुआ है।