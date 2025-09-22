₹2 के शेयर को खरीदने की लूट, 5 दिन में 68% चढ़ गया भाव, आपका है दांव?

कंपनी के शेयर में आज सोमवार को 10 पर्सेंट की तेजी देखी गई और यह शेयर 2.17 रुपये पर आ गया था। कंपनी के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा था। पांच कारोबारी दिन में ही इसमें 68 पर्सेंट तक की तेजी दर्ज की गई।

Empower India Ltd: एम्पावर इंडिया लिमिटेड के शेयर पिछले कई कारोबारी दिन से लगातार चर्चा में हैं। कंपनी के शेयर में आज सोमवार को 10 पर्सेंट की तेजी देखी गई और यह शेयर 2.17 रुपये पर आ गया था। कंपनी के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा था। पांच कारोबारी दिन में ही इसमें 68 पर्सेंट तक की तेजी दर्ज की गई।

लंबी अवधि में तगड़ा रिटर्न पांच साल में कंपनी के शेयर 1300 पर्सेंट तक चढ़ गए। इस दौरान इसकी कीमत 15 पैसे से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक आ गई। सालभर में यह शेयर 5 पर्सेंट तक की गिरावट दर्ज की गई। 2003 से अब तक यह शेयर करीबन 1500 पर्सेंट तक चढ़ गया है। कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई प्राइस 2.42 रुपये और 52 वीक लो प्राइस 1.06 रुपये है। इसका मार्केट कैप 252.54 करोड़ रुपये है।