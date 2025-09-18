एक साल में ही 1 लाख रुपये के बना दिए 70 लाख रुपये, इस छोटकू शेयर ने किया मालामाल

पेनी स्टॉक रहे एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर एक साल में 6900% से ज्यादा चढ़ गए हैं। एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों ने 1 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 70 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है।

पेनी स्टॉक रहे एलीटकॉन इंटरनेशनल ने एक साल में छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने एक साल में निवेशकों को मालामाल कर दिया है। एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 177 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर एक साल में 6900 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों ने 1 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 70 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। एलीटकॉन इंटरनेशनल, सिगरेट एंड टोबैको प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी है।

1 लाख रुपये के ऐसे बन गए 70 लाख रुपये से ज्यादा

एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International) के शेयर 18 सितंबर 2024 को 2.51 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 सितंबर 2025 को 177 रुपये पर जा पहुंचे हैं। एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों ने एक साल में शेयरधारकों को 6951 पर्सेंट का जोरदार रिटर्न दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने 18 सितंबर 2024 को एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 70.51 लाख रुपये होती।

इस साल अब तक 1600% से ज्यादा उछल गए शेयर

एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर इस साल अब तक 1606 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को 10.37 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 सितंबर 2025 को 177 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में 540 पर्सेंट का जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 27.66 रुपये से बढ़कर 177 रुपये पर पहुंच गए हैं। हालांकि, पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 46 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।