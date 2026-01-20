Hindustan Hindi News
1 साल में 485% चढ़ गया यह शेयर, अब लग रहा अपर सर्किट, ₹78 पर आया भाव

संक्षेप:

Jan 20, 2026 12:44 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Penny Stock: घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स-निफ्टी दो महीने से ज्यादा के निचले स्तरों पर फिसल गए, लेकिन इस बीच एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International) के शेयरों ने निवेशकों को चौंका दिया। कमजोर बाजार के बावजूद एलीटकॉन का शेयर 5% के अपर सर्किट पर आ गया। बीएसई पर शेयर की शुरुआत ₹71.40 पर हुई थी और कारोबार के दौरान यह ₹78.20 के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया था। गिरते बाजार में इस तरह की तेजी ने स्मॉल-कैप शेयरों पर नजर रखने वाले निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

कंपनी ने किया है ये ऐलान

एलीटकॉन इंटरनेशनल हाल ही में एक अहम घोषणा को लेकर चर्चा में है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसका बोर्ड सनब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, लैंड्समिल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और गोल्डन क्रायो प्राइवेट लिमिटेड के साथ मर्जर (विलय) पर विचार कर रहा है। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी रेगुलेटरी मंजूरियों के अधीन है। बाजार को इस खबर से यह संकेत मिला कि कंपनी अपने बिजनेस को एक नई दिशा देने की तैयारी में है, जिसका असर सीधे शेयर की कीमत पर देखने को मिलाकंपनी का कहना है कि इस प्रस्तावित मर्जर के जरिए एलीटकॉन इंटरनेशनल अलग-अलग बिजनेस सेगमेंट्स को एक साथ लाकर स्केल बढ़ाना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधारना और रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करना चाहती है।

कंपनी का बयान

एलीटकॉन इंटरनेशनल के बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंज को भेजे अपने बयान में कहा कि यह प्रस्तावित सौदा पूरा होने के बाद कंपनी को लॉन्ग-टर्म ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन और जिम्मेदार विस्तार के अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। बोर्ड के मुताबिक, मर्जर से कंपनी की रणनीतिक नींव और मजबूत होगी। फिलहाल निवेशक इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि मर्जर को रेगुलेटरी मंजूरी कब मिलती है और आगे कंपनी किस तरह से अपने बिजनेस प्लान को अमल में लाती है। कमजोर बाजार के बीच एलीटकॉन इंटरनेशनल का यह प्रदर्शन स्मॉल-कैप शेयरों में फिर से हलचल पैदा करता दिख रहा है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति

एलीटकॉन इंटरनेशनल ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में शानदार वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 538% उछलकर ₹5,049 करोड़ पर पहुंच गया। इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 129% बढ़कर ₹202 करोड़ रहा। EBITDA में भी मजबूत बढ़त देखने को मिली और यह 171% की छलांग के साथ ₹222 करोड़ पर पहुंच गया। कंपनी की इस तेज ग्रोथ में FMCG प्रोडक्ट्स सेगमेंट का अहम योगदान रहा, जहां राजस्व में 3,686% की असाधारण वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, मजबूत टॉपलाइन और मुनाफे के बावजूद EBITDA मार्जिन घटकर 4.39% रह गया, जो पिछले वर्ष इसी तिमाही में 10.37% था। इससे लागत और मार्जिन पर दबाव के संकेत मिलते हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए ₹0.05 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है।

शेयरों के हाल

एलीटकॉन इंटरनेशनल का शेयर बीते एक साल में निवेशकों को 485% का रिटर्न दे चुका है। हालांकि, हालिया समय में शेयर में दबाव देखने को मिला है। पिछले एक हफ्ते में इसमें 12.16% की गिरावट आई है, जबकि पिछली तिमाही में शेयर करीब 49.96% टूट चुका है। कुल मिलाकर, कंपनी के नतीजे ग्रोथ के लिहाज से मजबूत रहे हैं, लेकिन मार्जिन में गिरावट और शेयर की हालिया कमजोरी निवेशकों के लिए सतर्कता का संकेत देती है।

