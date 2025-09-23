पेनी स्टॉक बना मल्टीबैगर, 3 रुपये से 200 रुपये के पार शेयर, एक साल में 6700% की तूफानी तेजी
एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर एक साल में 3 रुपये से बढ़कर 200 रुपये के पार पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने एक साल में ही 1 लाख रुपये के निवेश को 68 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। एक साल में कंपनी के शेयर 6700% से ज्यादा उछले हैं।
पेनी स्टॉक रहा एलीटकॉन इंटरनेशनल एक साल में ही मल्टीबैगर बन गया है। कंपनी के शेयर एक साल में 3 रुपये से बढ़कर 200 रुपये के पार पहुंच गए हैं। एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर मंगलवार को BSE में 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 204.85 रुपये पर बंद हुए हैं। पांच दिन में कंपनी के शेयर 21 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। वहीं, पिछले एक साल में एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में 6700 पर्सेंट से अधिक का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 422.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2.82 रुपये है।
एक साल में 1 लाख रुपये के बना दिए 68 लाख से ज्यादा
एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर 27 सितंबर 2024 को 3 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 सितंबर 2025 को 204.85 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 6728 पर्सेंट की तेजी आई है। अगर किसी व्यक्ति ने 27 सितंबर 2024 को एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो एक लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 68.28 लाख रुपये होती।
इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 1875% की तेजी
एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International) के शेयरों में इस साल अब तक 1875 पर्सेंट की तेजी आई है। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को कंपनी के शेयर 10.37 रुपये पर थे। एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर 23 सितंबर 2025 को 204.85 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले छह महीने में कंपनी के शेयरों में 584 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले 3 महीने में एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में 265 पर्सेंट की तेजी आई है।
10 टुकड़े में बंट चुका है कंपनी का शेयर
एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International) अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है। कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। कंपनी जून 2025 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांट चुकी है।