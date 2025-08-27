1 रुपये दाम वाले इस पेनी स्टॉक ने किया मालामाल, एक साल में 31223% की तूफानी तेजी

एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर एक साल में 1.16 रुपये से बढ़कर 363.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में एक साल में 31223% की तूफानी तेजी आई है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांट चुकी है।

पेनी स्टॉक रहे एलीटकॉन इंटरनेशनल ने एक साल में शेयरधारकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। एक साल में एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर 1.16 रुपये से बढ़कर 363.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में एक साल में 31,223 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है। सिगरेट एंड टोबैको प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी ने कुछ महीने पहले ही अपने शेयर का बंटवारा किया है। एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 422.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1.10 रुपये है।

इस साल अब तक 3403% चढ़ गए कंपनी के शेयर

मल्टीबैगर कंपनी एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर इस साल अब तक 3403 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 1 जनवरी 2025 को 10.37 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 26 अगस्त 2025 को 363.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो सिगरेट एंड टोबैको इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयरों में 1562 पर्सेंट की जोरदार तेजी आई है। पिछले 3 महीने में एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर 887 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 116 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।