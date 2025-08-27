Penny Stock Elitecon International delivered 31223 Percent return in one year crossed 360 rupee from 1 rupee 1 रुपये दाम वाले इस पेनी स्टॉक ने किया मालामाल, एक साल में 31223% की तूफानी तेजी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर एक साल में 1.16 रुपये से बढ़कर 363.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में एक साल में 31223% की तूफानी तेजी आई है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांट चुकी है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 12:29 PM
पेनी स्टॉक रहे एलीटकॉन इंटरनेशनल ने एक साल में शेयरधारकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। एक साल में एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर 1.16 रुपये से बढ़कर 363.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में एक साल में 31,223 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है। सिगरेट एंड टोबैको प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी ने कुछ महीने पहले ही अपने शेयर का बंटवारा किया है। एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 422.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1.10 रुपये है।

इस साल अब तक 3403% चढ़ गए कंपनी के शेयर
मल्टीबैगर कंपनी एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर इस साल अब तक 3403 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 1 जनवरी 2025 को 10.37 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 26 अगस्त 2025 को 363.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो सिगरेट एंड टोबैको इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयरों में 1562 पर्सेंट की जोरदार तेजी आई है। पिछले 3 महीने में एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर 887 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 116 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।

10 टुकड़े में शेयर बांट चुकी है कंपनी
एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International) अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है। मल्टीबैगर कंपनी ने जून 2025 में 10:1 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट (शेयर का बंटवारा) किया। यानी, कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। कंपनी का यह पहला स्टॉक स्प्लिट था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एलीटकॉन इंटरनेशनल का मुनाफा सालाना आधार पर 349.56% बढ़कर 20.41 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 4.54 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। पहली तिमाही में कंपनी की सेल्स 302 पर्सेंट बढ़कर 199.23 करोड़ रुपये रही, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 49.56 करोड़ रुपये थी।

