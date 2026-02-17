10 रुपये से कम के शेयर में तेजी का तूफान, 2 दिन में ही 44% चढ़ गए कंपनी के शेयर

ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर मंगलवार को BSE में 20 पर्सेंट की तेजी के साथ 9.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में सोमवार को भी तूफानी तेजी आई थी। 2 दिन में ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर 44 पर्सेंट उछल गए हैं।

Penny Stock: ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर एक बड़े ऐलान के बाद रॉकेट सा उड़ रहे हैं। ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर मंगलवार को 20 पर्सेंट की तेजी के साथ 9.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में सोमवार को भी तूफानी तेजी आई थी। 2 दिन में ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर 44 पर्सेंट उछल गए हैं। फंड जुटाने से जुड़ी योजना के ऐलान के बाद कारोबार के दौरान ईजी ट्रिप प्लानर्स में हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयर 21 अगस्त 2025 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं।

500 करोड़ रुपये तक जुटाएगी कंपनी

ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के शेयर करीब 6 महीने के हाई पर जा पहुंचे हैं। ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड ने अपनी ग्रोथ की रफ्तार मजबूत करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक फंड रेजिंग प्लान की घोषणा की है। ईजी ट्रिप प्लानर्स ने सोमवार को घोषणा की है कि वह 500 करोड़ रुपये तक जुटा रहे हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इक्विटी शेयरों के इश्यूअंस और दूसरे एलिजबल सिक्योरिटीज के जरिए फंड्स जुटाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर पिछले एक साल में करीब 20 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 3 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 36 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 14.02 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 6.11 रुपये है।

दनादन 3 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड अपने शेयरधारकों को दनादन 3 बार बोनस शेयर दे चुकी है। कंपनी ने फरवरी 2022 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। ईजी ट्रिप प्लानर्स ने नवंबर 2022 में 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटे। कंपनी ने अपना पिछला बोनस शेयर नवंबर 2024 में दिया है। कंपनी ने तब 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, हर शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया।