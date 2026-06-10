दनादन 3 बार बांटे बोनस शेयर, 2 दिन में 30% उछला शेयर, 10 रुपये से कम है शेयर का दाम

पेनी स्टॉक ईजी ट्रिप प्लानर्स में लगातार दूसरे दिन धुआंधार तेजी आई है। ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर बुधवार को BSE में 11 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 8.84 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों ने दिन के कारोबार के दौरान 9.14 रुपये के स्तर को भी छुआ। ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयरों में मंगलवार को भी तूफानी तेजी आई थी। कंपनी के शेयर मंगलवार को 18 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए थे। कंपनी के शेयरों में दो दिन में 30 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। ईजी ट्रिप प्लानर्स अपने शेयरधारकों को दनादन 3 बार बोनस शेयर भी बांट चुकी है।

2 दिन में 30% से ज्यादा चढ़ गए ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर

ईजी ट्रिप प्लानर्स (Easy Trip Planners) के शेयर दो दिन में 30 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को 6.75 रुपये पर बंद हुए थे। ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयर बुधवार को BSE में 8.84 रुपये पर पहुंच गए हैं। अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 26 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 11.38 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 5.77 रुपये है। ईजी ट्रिप प्लानर्स का मार्केट कैप बुधनवार को 3214 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

3 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

ईजी ट्रिप प्लानर्स (Easy Trip Planners) अपने शेयरधारकों को दनादन 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। ईजी ट्रिप प्लानर्स ने फरवरी 2022 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। कंपनी ने नवंबर 2022 में भी 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने अपने निवेशकों को हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर दिए। ईजी ट्रिप प्लानर्स ने अपना पिछला बोनस शेयर नवंबर 2024 में दिया है। कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर एक शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है।