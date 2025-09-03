45 पैसे के शेयर वाली कंपनी ने कर्ज का किया भुगतान, खबर सुनते ही खरीदने की लूट

धरन इन्फ्रा EPC लिमिटेड के शेयर की ही बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर यह 0.45 पैसे की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 2 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 0.46 पैसे पर जा पहुंचा। अब अचानक इस शेयर में तेजी की वजह कंपनी से जुड़ी एक खबर है।

Dharan Infra share price: सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को भले ही शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव रहा हो लेकिन कुछ पेनी शेयरों को खरीदने की लूट सी मची हुई थी। धरन इन्फ्रा EPC लिमिटेड के शेयर की ही बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर यह 0.45 पैसे की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 2 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 0.46 पैसे पर जा पहुंचा। नवंबर 2024 में शेयर 2.56 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। वहीं, मई 2025 में शेयर 0.34 पैसे के निचले स्तर तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। अब अचानक इस शेयर में तेजी की वजह कंपनी से जुड़ी एक खबर है।

क्या है नया अपडेट धरन इन्फ्रा EPC लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसने अपने बकाया फंड के स्ट्रक्चर्ड रिजॉल्यूशन के लिए केनरा बैंक से वन टाइम सैटलमेंट (ओटीएस) समझौता किया है। जानकारी के मुताबिक धरन इन्फ्रा ने केनरा बैंक को अपने बकाया ऋणों के लिए ₹10 करोड़ का एकमुश्त भुगतान किया है। कंपनी ने शुरुआत में ₹50 लाख या बकाया राशि का 5% एडवांस भुगतान किया और शेष राशि स्वीकृति के 90 दिनों के भीतर 5 किस्तों में चुकाई जाएगी। कंपनी ने कहा- हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कुछ ऋण डिफॉल्ट के अंतर्गत वर्गीकृत तो हैं लेकिन वे पूरी तरह से सिक्योर हैं।