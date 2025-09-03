Penny stock dharan infra price below 1 rs gain 3 sept what is new update know here 45 पैसे के शेयर वाली कंपनी ने कर्ज का किया भुगतान, खबर सुनते ही खरीदने की लूट, Business Hindi News - Hindustan
45 पैसे के शेयर वाली कंपनी ने कर्ज का किया भुगतान, खबर सुनते ही खरीदने की लूट

धरन इन्फ्रा EPC लिमिटेड के शेयर की ही बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर यह 0.45 पैसे की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 2 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 0.46 पैसे पर जा पहुंचा। अब अचानक इस शेयर में तेजी की वजह कंपनी से जुड़ी एक खबर है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 02:15 PM
Dharan Infra share price: सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को भले ही शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव रहा हो लेकिन कुछ पेनी शेयरों को खरीदने की लूट सी मची हुई थी। धरन इन्फ्रा EPC लिमिटेड के शेयर की ही बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर यह 0.45 पैसे की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 2 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 0.46 पैसे पर जा पहुंचा। नवंबर 2024 में शेयर 2.56 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। वहीं, मई 2025 में शेयर 0.34 पैसे के निचले स्तर तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। अब अचानक इस शेयर में तेजी की वजह कंपनी से जुड़ी एक खबर है।

क्या है नया अपडेट

धरन इन्फ्रा EPC लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसने अपने बकाया फंड के स्ट्रक्चर्ड रिजॉल्यूशन के लिए केनरा बैंक से वन टाइम सैटलमेंट (ओटीएस) समझौता किया है। जानकारी के मुताबिक धरन इन्फ्रा ने केनरा बैंक को अपने बकाया ऋणों के लिए ₹10 करोड़ का एकमुश्त भुगतान किया है। कंपनी ने शुरुआत में ₹50 लाख या बकाया राशि का 5% एडवांस भुगतान किया और शेष राशि स्वीकृति के 90 दिनों के भीतर 5 किस्तों में चुकाई जाएगी। कंपनी ने कहा- हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कुछ ऋण डिफॉल्ट के अंतर्गत वर्गीकृत तो हैं लेकिन वे पूरी तरह से सिक्योर हैं।

धरन इन्फ्रा को मिला ऑर्डर

इससे पहले सोमवार, 1 सितंबर 2025 को धरन इन्फ्रा ने ऑर्डर बुक अपडेट की घोषणा की थी। कंपनी ने बताया था कि उसे स्काईमैक्स इंफ्रा पावर लिमिटेड से ₹1171.21 करोड़ मूल्य के ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। कंपनी के प्रबंधन ने आधिकारिक घोषणा में कहा कि ₹1171 करोड़ से अधिक मूल्य के कॉन्ट्रैक्ट का मिलना हमारी कंपनी के लिए एक शानदार क्षण है। यह हमारे ईपीसी सैटलमेंट ट्रैक रिकॉर्ड और भविष्य की तैयारी को प्रमाणित करता है। बता दें कि धरन इन्फ्रा को पहले केबीसी ग्लोबल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

