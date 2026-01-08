Hindustan Hindi News
25 पैसे के शेयर में लगातार तेजी, कंपनी ने दी अहम जानकारी

25 पैसे के शेयर में लगातार तेजी, कंपनी ने दी अहम जानकारी

संक्षेप:

कंपनी के शेयर में आज 5% तक चढ़कर 0.25 रुपये पर आ गए। इस उछाल की बड़ी वजह कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) को लेकर दिया गया ताजा अपडेट रहा, जिससे बाजार में पॉजिटिव संकेत गया।

Jan 08, 2026 05:42 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Penny Stock: शेयर बाजार में गुरुवार, 8 जनवरी को उतार-चढ़ाव के माहौल के बीच धरन इन्फ्रा-ईपीसी (Dharan Infra-EPC) के शेयरों ने निवेशकों का ध्यान खींचा। ₹1 से नीचे कारोबार करने वाले इस पेनी स्टॉक में अपर सर्किट लगा और शेयर लगातार तीसरे सत्र में तेजी के साथ बंद हुआ। कंपनी के शेयर में आज 5% तक चढ़कर 0.25 रुपये पर आ गए। इस उछाल की बड़ी वजह कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) को लेकर दिया गया ताजा अपडेट रहा, जिससे बाजार में पॉजिटिव संकेत गया।

क्या है डिटेल

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CIRP की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की है। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी जानकारी दी कि भारतीय दिवालियापन एवं दिवालिया बोर्ड (IBBI) द्वारा तय क्लेम वेरिफिकेशन अवधि के भीतर, कॉरपोरेट डेब्टर ने अपने मूल फाइनेंशियल क्रेडिटर टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ वन-टाइम सेटलमेंट कर लिया है। कंपनी ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 को सभी बकाया रकम का पूरा भुगतान कर दिया गया है।

इस मामले में NCLAT ने 6 जनवरी 2026 के अपने आदेश में अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) को कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसमें IBC की धारा 12A के तहत आवेदन दाखिल कर CIRP को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। साथ ही, NCLAT ने IRP को CIRP अवधि के दौरान मिले सभी दावों को एकत्र करने को कहा है और यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल CIRP के तहत कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। कंपनी के मुताबिक, IRP ने धारा 12A के तहत आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

शेयरों के हाल

शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो धरन इन्फ्रा-ईपीसी के शेयर पांच सत्रों में करीब 20% तक चढ़ चुके हैं, लेकिन लंबी अवधि में अभी भी दबाव बना हुआ है। कमजोर बाजार धारणा के चलते शेयर एक महीने में 22% और छह महीनों में 43% तक टूट चुका है। यह स्टॉक BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹1.72 (14 जनवरी 2025) और निचला स्तर ₹0.21 (5 जनवरी 2026) रहा है। फिलहाल निवेशक CIRP से जुड़े आगे के घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।

