25 पैसे के शेयर में लगातार तेजी, कंपनी ने दी अहम जानकारी

Penny Stock: शेयर बाजार में गुरुवार, 8 जनवरी को उतार-चढ़ाव के माहौल के बीच धरन इन्फ्रा-ईपीसी (Dharan Infra-EPC) के शेयरों ने निवेशकों का ध्यान खींचा। ₹1 से नीचे कारोबार करने वाले इस पेनी स्टॉक में अपर सर्किट लगा और शेयर लगातार तीसरे सत्र में तेजी के साथ बंद हुआ। कंपनी के शेयर में आज 5% तक चढ़कर 0.25 रुपये पर आ गए। इस उछाल की बड़ी वजह कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) को लेकर दिया गया ताजा अपडेट रहा, जिससे बाजार में पॉजिटिव संकेत गया।

क्या है डिटेल कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CIRP की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की है। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी जानकारी दी कि भारतीय दिवालियापन एवं दिवालिया बोर्ड (IBBI) द्वारा तय क्लेम वेरिफिकेशन अवधि के भीतर, कॉरपोरेट डेब्टर ने अपने मूल फाइनेंशियल क्रेडिटर टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ वन-टाइम सेटलमेंट कर लिया है। कंपनी ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 को सभी बकाया रकम का पूरा भुगतान कर दिया गया है।

इस मामले में NCLAT ने 6 जनवरी 2026 के अपने आदेश में अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) को कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसमें IBC की धारा 12A के तहत आवेदन दाखिल कर CIRP को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। साथ ही, NCLAT ने IRP को CIRP अवधि के दौरान मिले सभी दावों को एकत्र करने को कहा है और यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल CIRP के तहत कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। कंपनी के मुताबिक, IRP ने धारा 12A के तहत आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।