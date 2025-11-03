Hindustan Hindi News
48 पैसे के शेयर को खरीदने की मची लूट, कंपनी ने अब सोलर प्रोजेक्ट को लेकर किया बड़ा ऐलान

48 पैसे के शेयर को खरीदने की मची लूट, कंपनी ने अब सोलर प्रोजेक्ट को लेकर किया बड़ा ऐलान

संक्षेप: यह उछाल तब आया जब कंपनी ने जानकारी दी कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने स्काईमैक्स इंफ्रापावर लिमिटेड के साथ ₹215 करोड़ का बड़ा करार किया है। इंट्रा डे में कंपनी शेयर 4.35% की बढ़त के साथ ₹0.48 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

Mon, 3 Nov 2025 04:47 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Small Cap Stock: स्मॉलकैप कंपनी धरान इंफ्रा-ईपीसी लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। कंपनी के शेयरों ने 5% का अपर सर्किट लगाया और ₹0.48 प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए। यह उछाल तब आया जब कंपनी ने जानकारी दी कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने स्काईमैक्स इंफ्रापावर लिमिटेड के साथ ₹215 करोड़ का बड़ा करार किया है। इंट्रा डे में कंपनी शेयर 4.35% की बढ़त के साथ ₹0.48 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

75 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का करार

कंपनी ने बताया कि उसकी सहायक इकाई धरान इंफ्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश स्थित स्काईमैक्स इंफ्रापावर लिमिटेड के साथ यह स्प्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। यह करार मुख्य रूप से डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग से जुड़ा है। इस अनुबंध के तहत 75 मेगावाट (AC) / 95.10 मेगावाटपी (DC) की क्षमता वाला ग्राउंड-माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। यह परियोजना महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के 9 स्थलों पर विकसित की जाएगी। कंपनी के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट वित्त वर्ष 2025-26 से 2026-27 के बीच पूरा होने की उम्मीद है।

डिजाइन से लेकर कमीशनिंग तक जिम्मेदारी

समझौते के तहत धरान इंफ्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड प्लांट उपकरणों की डिजाइन, सप्लाई और इंस्टॉलेशन, स्ट्रक्चर्स और संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगी। इससे प्रोजेक्ट के सभी प्रमुख तकनीकी और इंजीनियरिंग पहलुओं की जिम्मेदारी कंपनी के पास रहेगी।

स्काईमैक्स इंफ्रापावर से दूसरा बड़ा करार

यह स्काईमैक्स इंफ्रापावर लिमिटेड से कंपनी को मिला दूसरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इससे पहले 31 अगस्त 2025 को धरान इंफ्रा-ईपीसी को ₹1,171.21 करोड़ का बड़ा EPC अनुबंध मिला था, जो आंध्र प्रदेश के ओरवकल इंडस्ट्रियल पार्क में इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी लिंक्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से जुड़ा था। कंपनी ने बताया कि इस नए प्रोजेक्ट के तहत लगभग 80% काम अंतरराष्ट्रीय उपकरणों की खरीद से जुड़ा है। इस अनुबंध से कंपनी की ग्रीन एनर्जी सेक्टर में उपस्थिति और ऑर्डर बुक की मजबूती दोनों में इजाफा होगा।

वित्तीय सुधार और बैंक से समझौता

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि वह वित्तीय पुनर्गठन की प्रक्रिया में भी है। जून 2025 में कंपनी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ वन टाइम सेटलमेंट (OTS) किया था। इसके तहत कंपनी ने कुल समझौता राशि का 10% यानी ₹43 लाख का भुगतान अग्रिम रूप से किया है। बाकी राशि तीन किस्तों में जनवरी 2026 तक पूरी चुकाने की योजना है।

शेयरों का प्रदर्शन

कंपनी के शेयर 1 महीने में 19% गिरे हैं। 6 महीने में में शेयर में 7% की बढ़त दर्ज हुई है। YTD (साल की शुरुआत से) शेयर 46% टूटा है। पिछले 2 सालों में: शेयर में 60% की गिरावट आई है। 5 सालों में शेयर की कीमत 90% तक लुढ़क चुकी है। फिर भी, सोमवार को निवेशकों की खरीदारी से स्टॉक में नई जान आई।

