1165% बढ़ गया कंपनी का नेट प्रॉफिट, ₹7 से कम का है शेयर, आपका है दांव?

Deep Diamond India share: डीप डायमंड इंडिया लिमिटेड के शेयर कल सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 7 पर्सेंट तक टूटकर 5.81 रुपये पर आ गए थे। अब हाल ही में कंपनी ने अपने सितंबर 2025 तिमाही के लिए वित्तीय नतीजे जारी किए हैं, जो कि बेहद शानदार रहे हैं। कंपनी ने न सिर्फ मुनाफे में बल्कि बिक्री में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है।

1165% बढ़ा कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹2.53 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही (सितंबर 2024) में यह सिर्फ ₹0.20 करोड़ था। इस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट 1165% बढ़ गया। कंपनी की कुल बिक्री सितंबर 2025 तिमाही में ₹3.35 करोड़ रही, जबकि सितंबर 2024 तिमाही में यह आंकड़ा ₹0.30 करोड़ था। इस प्रकार बिक्री में 1016.67% की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है। बता दें कि इस सेक्टर में पिछले कुछ महीनों में मांग में सुधार देखने को मिला है। घरेलू और निर्यात बाजार दोनों में रिकवरी के चलते कंपनी के नतीजे बेहतर रहे हैं। साथ ही, कंपनी ने अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट में भी सुधार किया है, जिससे मुनाफा बढ़ा है।