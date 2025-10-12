Hindustan Hindi News
1165% बढ़ गया कंपनी का नेट प्रॉफिट, ₹7 से कम का है शेयर, आपका है दांव?

कंपनी ने अपने सितंबर 2025 तिमाही के लिए वित्तीय नतीजे जारी किए हैं, जो कि बेहद शानदार रहे हैं। कंपनी ने न सिर्फ मुनाफे में बल्कि बिक्री में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 5.81 रुपये पर आ गए थे।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 08:24 PM
Deep Diamond India share: डीप डायमंड इंडिया लिमिटेड के शेयर कल सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 7 पर्सेंट तक टूटकर 5.81 रुपये पर आ गए थे। अब हाल ही में कंपनी ने अपने सितंबर 2025 तिमाही के लिए वित्तीय नतीजे जारी किए हैं, जो कि बेहद शानदार रहे हैं। कंपनी ने न सिर्फ मुनाफे में बल्कि बिक्री में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है।

1165% बढ़ा कंपनी का नेट प्रॉफिट

सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹2.53 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही (सितंबर 2024) में यह सिर्फ ₹0.20 करोड़ था। इस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट 1165% बढ़ गया। कंपनी की कुल बिक्री सितंबर 2025 तिमाही में ₹3.35 करोड़ रही, जबकि सितंबर 2024 तिमाही में यह आंकड़ा ₹0.30 करोड़ था। इस प्रकार बिक्री में 1016.67% की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है। बता दें कि इस सेक्टर में पिछले कुछ महीनों में मांग में सुधार देखने को मिला है। घरेलू और निर्यात बाजार दोनों में रिकवरी के चलते कंपनी के नतीजे बेहतर रहे हैं। साथ ही, कंपनी ने अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट में भी सुधार किया है, जिससे मुनाफा बढ़ा है।

कंपनी का कारोबार

डीप डायमंड इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। कंपनी हीरे, सोने और प्रीमियम ज्वेलरी के ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के कारोबार से जुड़ी हुई है। कंपनी मुख्य रूप से निम्न क्षेत्रों में काम करती है — 1. डायमंड ट्रेडिंग: पॉलिश्ड और अनकट हीरों की खरीद-बिक्री। 2. ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग: डिजाइनर और प्रीमियम ज्वेलरी का निर्माण और सप्लाई। 3. एक्सपोर्ट बिजनेस: विदेशों में तैयार ज्वेलरी और डायमंड की निर्यात बिक्री। और 4. रिटेल पार्टनरशिप: घरेलू मार्केट में छोटे ज्वेलर्स और डिजाइन स्टूडियो के साथ सहयोग। बता दें कि कंपनी का मार्केट कैप 83.75 करोड़ रुपये का है।

