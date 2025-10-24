पेनी स्टॉक में अचानक लगा 5% का अपर सर्किट, कीमत 8 रुपये से भी है कम
संक्षेप: दीप डायमंड इंडिया के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा। बीएसई पर यह पेनी शेयर 5% तक उछलकर 52-सप्ताह के नए उच्चतम स्तर ₹7.89 पर पहुंच गया। मई 2025 में शेयर की कीमत 3.55 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
Penny stock deep diamond: बाजार में बिकवाली के बावजूद शुक्रवार को कुछ पेनी कैटगरी के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। ऐसा ही एक शेयर- दीप डायमंड इंडिया है। इस कंपनी के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा। बीएसई पर यह पेनी शेयर 5% तक उछलकर 52-सप्ताह के नए उच्चतम स्तर ₹7.89 पर पहुंच गया। मई 2025 में शेयर की कीमत 3.55 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
शेयर में तेजी की वजह?
दीप डायमंड इंडिया के शेयर की कीमत में आई तेजी को मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम का सपोर्ट मिला है। 24 अक्टूबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंजों पर इस कंपनी के लगभग 23 लाख इक्विटी शेयरों का कारोबार हुआ जबकि इसके एक महीने के औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम 19 लाख शेयरों का था। बता दें कि पिछले सप्ताह दीप डायमंड इंडिया के निदेशक मंडल ने एआई-आधारित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रस्तावित प्रवेश की योजना को स्थगित कर दिया था।
17 अक्टूबर को हुई बैठक
दीप डायमंड इंडिया के निदेशक मंडल ने शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2025 को हुई अपनी बैठक में कंपनी के एआई-आधारित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रस्तावित रणनीतिक प्रवेश को स्थगित करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रारंभिक पहचान, निदान और स्वास्थ्य समाधानों के लिए फेशियल स्कैन तकनीक का लाभ उठाया जाएगा। दीप डायमंड इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंज के नियामक फाइलिंग में कहा-निदेशक मंडल ने विस्तृत चर्चा के बाद मामले को अगली बैठक तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कंपनी के बोर्ड ने एआई-आधारित स्वास्थ्य सेवा परियोजना के लिए प्रस्तावित रोडमैप की भी समीक्षा की, जिसे शुरू में अगले 45 दिनों के भीतर लागू करने का लक्ष्य रखा गया था।
शेयर परफॉर्मेंस
दीप डायमंड इंडिया के शेयर एक सप्ताह में 15% बढ़ गए तो एक महीने की अवधि में 88% की तेजी दर्ज की गई है। इस स्मॉलकैप पेनी स्टॉक में छह महीनों में 76% की वृद्धि हुई है जबकि वर्ष-दर-वर्ष (YTD) आधार पर इसमें 23% की वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्षों में, डीप डायमंड के शेयरों में 43% की वृद्धि हुई है, जबकि स्मॉलकैप स्टॉक ने 5 वर्षों में 507% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।