₹17 तक जा सकता है यह शेयर, लगातार लग रहा 5% का अपर सर्किट

Deep diamond share price: शेयर बाजार में कई पेनी स्टॉक हैं जिन्होंने बीते कुछ दिनों में निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इनमें से एक पेनी स्टॉक दीप डायमंड इंडिया लिमिटेड है। इस पेनी स्टॉक में पिछले कारोबारी दिन 8.90 रुपये के मुकाबले 5% का अपर सर्किट लगा और यह 9.34 रुपये के स्तर तक जा पहुंचा। 31 अक्टूबर 2025 को शेयर 10.04 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 3.55 रुपये है। अक्टूबर में इस शेयर ने 125% की धारदार रैली दिखाई थी, जहां यह ₹4.40 से उछलकर ₹9.90 तक पहुंच गया था। नवंबर की शुरुआत में इसमें गिरावट आई और शेयर ₹7 तक फिसल गया लेकिन इसके बाद यह फिर से तेजी पकड़ते हुए मजबूती से उभरा है। अब एक बार फिर से शेयर ने रफ्तार पकड़ ली है।
क्यों आ रही शेयर में तेजी?
पिछले सप्ताह दीप डायमंड इंडिया अपने नए डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म दीप हेल्थ इंडिया AI के लॉन्च की घोषणा की थी, जिसने बाजार में सकारात्मक सेंटीमेंट पैदा किया है। यह एक AI-आधारित प्रिवेंटिव हेल्थकेयर ऐप है, जो सिर्फ 60-सेकंड के फेस स्कैन से हार्ट रेट, स्ट्रेस इंडेक्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन समेत कई स्वास्थ्य सूचकांक का विश्लेषण करता है। कंपनी ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म 25 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से लॉन्च होगा। दीप डायमंड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर नरायण ने कहा कि दीप हेल्थ इंडिया AI स्मार्टफोन को एक हेल्थ कंपैनियन में बदल देगा। इस बयान के बाद टेक और हेल्थकेयर सेक्टर में कंपनी की भविष्य की संभावनाओं को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है।
शेयर का टारगेट प्राइस क्या है?
बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में चार्ट के हिसाब से दीप डायमंड इंडिया के लिए टारगेट प्राइस तय किया है। शेयर के लिए टारगेट प्राइस ₹17 तय किया है। इस हिसाब से शेयर में 80% तक की तेजी आ सकती है।
कैसे रहे नतीजे?
सितंबर तिमाही में दीप डायमंड इंडिया ने शानदार नतीजे दर्ज किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,165% बढ़कर ₹2.53 करोड़ हो गया, जबकि पिछली साल की समान तिमाही में यह सिर्फ ₹0.20 करोड़ था। बिक्री में भी 1,017% की उछाल आई और यह ₹3.35 करोड़ पर पहुंच गई।