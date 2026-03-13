Hindustan Hindi News
5 दिन में ही 72% चढ़ गया यह पेनी स्टॉक, अभी 10 रुपये से कम है शेयर का दाम

Mar 13, 2026 11:30 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
पेनी स्टॉक डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर शुक्रवार को BSE में 10% की तेजी के साथ 7.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 5 दिन में 72% चढ़ गए हैं।

Penny Stock: पेनी स्टॉक डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पिछले कुछ दिन से रॉकेट सा उड़ रहा है। डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में 10 पर्सेंट की तेजी के साथ 7.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 5 दिन में 72 पर्सेंट चढ़ गए हैं। वहीं, पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों में 77 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 9.11 रुपये है।

5 दिन में 72% चढ़ गए कंपनी के शेयर
पेनी स्टॉक डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पिछले 5 दिन में 72 पर्सेंट उछल गया है। कंपनी के शेयर 9 मार्च 2026 को 4.33 रुपये पर थे। डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 13 मार्च 2026 को 7.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 73 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज (DCM Financial Services) के शेयरों में 30 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले एक साल में डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में 28 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। वहीं, पिछले दो साल में कंपनी के शेयर 34 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

52 हफ्ते के निचले स्तर से 110% से ज्यादा उछल गए हैं शेयर
डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 110 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 30 जनवरी 2026 को 3.45 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 13 मार्च 2026 को 7.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में 93 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 403 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 39.50 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 60.50 पर्सेंट है।

10 साल में शेयरों में 737% की तेजी
डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (DCM Financial Services) के शेयर पिछले 10 साल में 737 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी का मार्केट कैप शुक्रवार 13 मार्च 2026 को 13.99 करोड़ रुपये पहुंच गया है। डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज नई दिल्ली बेस्ड नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यह डीसीएम ग्रुप से जुड़ी है। कंपनी इक्विपमेंट लीजिंग, हायर-परचेज, इंटर-कॉरपोरेट डिपॉजिट्स और बिल डिस्काउंटिंग समेत कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराती है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

