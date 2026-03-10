₹3 के शेयर को खरीदने की मची लूट, 20% चढ़ा भाव, लगातार चढ़ रहा दाम
Penny Stock- कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर अपने पिछले बंद भाव ₹3.91 से करीब 19.95% चढ़कर ₹4.69 तक पहुंच गया। अचानक आई इस तेज उछाल के कारण निवेशकों का ध्यान एक बार फिर इस स्मॉलकैप स्टॉक की ओर गया है।
DCM Financial Services Ltd Share: फाइनेंशियल सेक्टर की स्मॉलकैप कंपनी डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर अपने पिछले बंद भाव ₹3.91 से करीब 19.95% चढ़कर ₹4.69 तक पहुंच गया। अचानक आई इस तेज उछाल के कारण निवेशकों का ध्यान एक बार फिर इस स्मॉलकैप स्टॉक की ओर गया है।
क्या है डिटेल
मंगलवार इंट्रा डे में शेयर ₹4.69 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर लगभग ₹10.38 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि कंपनी अभी भी बहुत छोटी मार्केट कैप वाली श्रेणी में आती है, इसलिए इसमें उतार-चढ़ाव भी अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिल सकता है।
ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो इस स्टॉक में एक्टिविटी भी बढ़ी हुई नजर आई। सुबह तक करीब 1,35,522 शेयरों का कारोबार हो चुका था। वॉल्यूम में बढ़ोतरी आमतौर पर यह संकेत देती है कि निवेशकों की दिलचस्पी शेयर में बढ़ रही है, हालांकि स्मॉलकैप शेयरों में तेज मूवमेंट अक्सर ज्यादा जोखिम के साथ भी आता है।
शेयरों के हाल
अगर हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो पिछले पांच ट्रेडिंग सेशंस में यह शेयर करीब 13% तक चढ़ चुका है। यानी शॉर्ट टर्म में इसमें लगातार तेजी देखने को मिली है। बाजार के जानकारों का कहना है कि ऐसे स्टॉक्स में अक्सर तेज रैली और तेज गिरावट दोनों देखने को मिल सकती हैं, इसलिए निवेशकों को सावधानी के साथ कदम उठाना चाहिए। फंडामेंटल संकेतकों की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग (P/E) रेशियो फिलहाल -8.69 है, जो यह दिखाता है कि कंपनी अभी मुनाफे में नहीं है। आमतौर पर नेगेटिव P/E का मतलब होता है कि कंपनी को नुकसान हो रहा है या उसकी कमाई स्थिर नहीं है।
जानकारों ने क्या कहा
ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्मॉलकैप और कम मार्केट कैप वाले शेयरों में निवेश करते समय निवेशकों को कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति, बिजनेस मॉडल और जोखिम को अच्छी तरह समझना चाहिए। सिर्फ तेजी देखकर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए लंबी अवधि के निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी माना जाता है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें