छोटकू शेयर में लगातार 62 दिन से तूफानी तेजी, अब 100 रुपये के पार पहुंचा दाम, एक साल में 1271% उछले शेयर

पेनी स्टॉक रहे कोलैब प्लेटफॉर्म्स में धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर लगातार 62 दिन से अपर सर्किट पर हैं। कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयर सोमवार को 100 रुपये के पार पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 2 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 100.70 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 45 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कोलैब प्लेटफॉर्म्स अपने शेयर का बंटवारा करने के साथ ही निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है।

इस साल अब तक 551% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयर इस साल अब तक 551 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को 15.45 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 15 सितंबर 2025 को 100.70 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 महीने में कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में 272 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल में कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में 1271 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले दो साल में कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में 4695 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 5.42 रुपये है।

शेयर का बंटवारा कर चुकी है कंपनी

कोलैब प्लेटफॉर्म्स (Colab Platforms) अपने शेयरों का बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने मई 2025 में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 2 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है। कोलैब प्लेटफॉर्म्स ने इससे पहले मार्च 2024 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा था। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा। कोलैब प्लेटफॉर्म्स ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दिया है। कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया है।