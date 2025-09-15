Penny Stock Colab Platforms hits upper circuit for continuously 62 Session छोटकू शेयर में लगातार 62 दिन से तूफानी तेजी, अब 100 रुपये के पार पहुंचा दाम, एक साल में 1271% उछले शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny Stock Colab Platforms hits upper circuit for continuously 62 Session

छोटकू शेयर में लगातार 62 दिन से तूफानी तेजी, अब 100 रुपये के पार पहुंचा दाम, एक साल में 1271% उछले शेयर

कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयर लगातार 62 दिन से अपर सर्किट पर हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 100 रुपये के पार पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर इस साल अब तक 551% उछल गए हैं। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों में 1271% की तेजी आई है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 04:48 PM
share Share
Follow Us on
छोटकू शेयर में लगातार 62 दिन से तूफानी तेजी, अब 100 रुपये के पार पहुंचा दाम, एक साल में 1271% उछले शेयर

पेनी स्टॉक रहे कोलैब प्लेटफॉर्म्स में धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर लगातार 62 दिन से अपर सर्किट पर हैं। कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयर सोमवार को 100 रुपये के पार पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 2 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 100.70 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 45 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कोलैब प्लेटफॉर्म्स अपने शेयर का बंटवारा करने के साथ ही निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है।

इस साल अब तक 551% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयर इस साल अब तक 551 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को 15.45 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 15 सितंबर 2025 को 100.70 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 महीने में कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में 272 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल में कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में 1271 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले दो साल में कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में 4695 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 5.42 रुपये है।

ये भी पढ़ें:5200% की तूफानी तेजी, मॉरीशस में कारोबार बढ़ाने के लिए डील, रॉकेट बना सोलर स्टॉक

शेयर का बंटवारा कर चुकी है कंपनी
कोलैब प्लेटफॉर्म्स (Colab Platforms) अपने शेयरों का बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने मई 2025 में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 2 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है। कोलैब प्लेटफॉर्म्स ने इससे पहले मार्च 2024 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा था। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा। कोलैब प्लेटफॉर्म्स ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दिया है। कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया है।

(मिंट के इनपुट के साथ)

Business Latest News Share Market Penny Stock अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।