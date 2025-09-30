Penny Stock Colab Platforms hits upper circuit for 73 days in a row Share rallied 842 Percent in a year लगातार 73 दिन से रॉकेट सा उड़ रहा यह शेयर, एक साल में 842% उछला शेयर का दाम, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Penny Stock Colab Platforms hits upper circuit for 73 days in a row Share rallied 842 Percent in a year

लगातार 73 दिन से रॉकेट सा उड़ रहा यह शेयर, एक साल में 842% उछला शेयर का दाम

पेनी स्टॉक कोलैब प्लेटफॉर्म्स में लगातार 73वें दिन अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयर एक साल में 842% उछल गए हैं। कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांट चुकी है। साथ ही, कंपनी ने अपने शेयर का बंटवारा भी किया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 03:44 PM
share Share
Follow Us on
लगातार 73 दिन से रॉकेट सा उड़ रहा यह शेयर, एक साल में 842% उछला शेयर का दाम

पेनी स्टॉक कोलैब प्लेटफॉर्म्स रॉकेट बना हुआ है। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर मंगलवार को 2 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 125.14 रुपये पर पहुंच गए हैं। कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में लगातार 73वें दिन अपर सर्किट लगा है। कमजोर मार्केट सेंटीमेंट के बावजूद कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयरों ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कोलैब प्लेटफॉर्म्स ने 2 बार अपने शेयर का बंटवारा भी किया है।

1 साल में 842% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
कोलैब प्लेटफॉर्म्स (Colab Platforms) के शेयर पिछले एक साल में 842 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 30 सितंबर 2024 को 13.28 रुपये पर थे। कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयर 30 सितंबर 2025 को 125.14 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों ने मंगलवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 305 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयर 30.89 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 सितंबर 2025 को 125 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो कोलैब प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में 51 पर्सेंट की तेजी आई है।

ये भी पढ़ें:10 टुकड़े में बंट रहा टाटा का शेयर, नई ऊंचाई पर दाम, 1100% से ज्यादा उछला शेयर

बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है कंपनी
कोलैब प्लेटफॉर्म्स (Colab Platforms) अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांट चुकी है। मल्टीबैगर कंपनी ने मार्च 2014 में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर दिया था। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। कोलैब प्लेटफॉर्म्स दो बार अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने मार्च 2024 में अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा। इसके बाद, कोलैब प्लेटफॉर्म्स ने मई 2025 में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 2 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयर में बांटा।

Business Latest News Share Market Penny Stock अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।