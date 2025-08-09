Penny Stock Chandra Prabhu International announced bonus share पेनी स्टॉक ने 2 पर 1 शेयर फ्री देने का ऐलान, शेयरों का भाव 25 रुपये से कम, Business Hindi News - Hindustan
पेनी स्टॉक ने 2 पर 1 शेयर फ्री देने का ऐलान, शेयरों का भाव 25 रुपये से कम

पेनी स्टॉक चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड (Chandra Prabhu International Ltd) ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी ने शुक्रवार को एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि बोर्ड ने बोनस शेयर के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव 25 रुपये से कम का है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 08:33 AM
पेनी स्टॉक चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड (Chandra Prabhu International Ltd) ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी ने शुक्रवार को एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि बोर्ड ने बोनस शेयर के लिए मंजूरी दे दी है। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव 25 रुपये से कम का है।

1 शेयर फ्री दे रही है कंपनी

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 शेयर पर एक शेयर बोनस देने का फैसला किया है। यह पहली बार होगा जब कंपनी बोनस शेयर देगी। बता दें, अभी तक इस बोनस इश्यू के लिए चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।

इससे पहले कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। 2022 में 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 2 रुपये हो गई थी। बता दें, कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों को 0.20 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय में चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों का भाव 20.84 रुपये के लेवल पर था। बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। लेकिन इसके भी एक साल से इस स्टॉक को होल्ड करने वाले निवेशकों को करीब 13 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हो चुका है। वहीं, 2 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत गिरा है। 3 साल में चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर 54 प्रतिशत टूट चुका है।

हालांकि, 5 साल में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 520 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 54.34 प्रतिशत और पब्लिक के पास 45.66 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

