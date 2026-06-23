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₹22 वाले शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट, एलन मस्क की कंपनी से जुड़ा है कनेक्शन

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के शेयर में मंगलवार को भी &nbsp;20% का अपर सर्किट लगा
  • शेयर में यह तेजी कंपनी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में संभावित कारोबारी अवसरों की तलाश को लेकर की गई घोषणा के बाद आई है
₹22 वाले शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट, एलन मस्क की कंपनी से जुड़ा है कनेक्शन

Blue Cloud Softech Solutions share: सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बीच कुछ पेनी कैटेगरी के शेयर रॉकेट की तरह बढ़े। इनमें से एक शेयर ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस का है। इस कंपनी के शेयर में मंगलवार को लगातार दूसरे सेशन में 20% का अपर सर्किट लगा। इस वजह से बीएसई पर यह स्मॉल-कैप स्टॉक ₹25.96 प्रति शेयर पर पहुंच गया। मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के शेयर दो सेशन में 40% बढ़ा है।

शेयर में तेजी की वजह

शेयर में यह तेजी कंपनी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में संभावित कारोबारी अवसरों की तलाश को लेकर की गई घोषणा के बाद आई है। जानकारों की मानें तो AI सेक्टर से जुड़ी किसी भी सकारात्मक खबर पर निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अंतिम समझौते और वास्तविक कारोबारी प्रगति पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा।

किस कंपनी के साथ बात

कंपनी ने हाल ही में बताया कि वह एलन मस्क की कंपनी SpaceX International Ltd. के साथ AI तकनीक से जुड़े संभावित सहयोग और व्यावसायिक अवसरों का प्रारंभिक मूल्यांकन कर रही है। ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक ने यह भी साफ किया कि मौजूदा चर्चा पूरी तरह गैर-बाध्यकारी है और इससे किसी भी पक्ष पर भविष्य में कोई व्यावसायिक समझौता करने की बाध्यता नहीं बनती। इस खबर के बाद निवेशकों में खरीदारी का उत्साह बढ़ गया।

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कंपनी ने 22 जून को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, "यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में रणनीतिक मौकों को तलाशने पर कंपनी के लगातार फोकस को दिखाता है।" कंपनी ने आगे स्पष्ट किया कि शुरुआती बातचीत का मकसद केवल संभावित बिजनेस के मौकों का मूल्यांकन करना है और इससे किसी भी पक्ष पर कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं बनता है कि वे किसी लेन-देन, जॉइंट वेंचर, निवेश, पार्टनरशिप या पक्के समझौते में शामिल हों।

शेयर का परफॉर्मेंस

अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के शेयर की कीमत में एक महीने में 36% और तीन महीनों में 38% की बढ़ोतरी हुई है। स्मॉल-कैप स्टॉक छह महीनों में 3% बढ़ा है जबकि साल-दर-साल (YTD) आधार पर इसमें 19% की बढ़ोतरी हुई है। ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक के शेयर की कीमत एक साल में 13% गिरी है और दो साल में 70% से अधिक गिरावट है।

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कंपनी के शेयर की कीमत ने पिछले पांच वर्षों में 465% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। नवंबर 2025 में यह शेयर 38 रुपये पर था। जनवरी 2026 में शेयर की कीमत 16.51 रुपये पर थी। यह दोनों भाव शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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